Axel Kicillof pidió a los intendentes un "último esfuerzo” y refuerza la campaña en la recta final

En la recta final hacia las elecciones del 26 de octubre, el oficialismo bonaerense eligió una táctica distinta a la confrontación. Con la figura de José Luis Espert bajo la lupa por denuncias de vínculos con el narcotráfico, Axel Kicillof activó a los intendentes de Fuerza Patria para sostener la militancia en redes y territorio.

El gobernador envió un mensaje a los jefes comunales peronistas con enlaces a un drive que contenía piezas de campaña para redes, afiches y material para la militancia, incluso estampas para remeras. “Estamos en la recta final hacia las elecciones del 26. Les comparto flyers con la bajada a cada ciudad. Sería bueno que el sábado lo publiquen en sus redes y compartan”, escribió en el grupo de WhatsApp.

Kicillof junto a integrantes de Fuerza Patria, en un encuentro de hace algunas semanas.

El pedido se enmarca en la decisión de mantener un perfil bajo mientras la atención política recae sobre La Libertad Avanza. “Les mando un abrazo a todos y les pido que no bajemos los brazos, que salgamos a abrazar y a militar para que nos representen en el Congreso”, cerró Kicillof en su mensaje a los intendentes.

Durante la jornada, el gobernador recorrió Mar del Plata junto al primer candidato a diputado nacional de Fuerza Patria, Jorge Taiana, y el legislador bonaerense Gustavo Pulti. Allí fueron recibidos por los intendentes de General Alvarado, Mar Chiquita y Villa Gesell, además de dirigentes de la Quinta sección electoral como Pablo Obeid y Fernanda Raverta.

Jorge Taiana participó de la recorrida en Mar del Plata

Por disposición del cronograma electoral, los actos oficiales están limitados. En este marco, la estrategia de Kicillof hasta el 26 de octubre será intensificar recorridas y charlas con distintos actores sociales, acompañado por Taiana y candidatos locales, mientras la campaña de Espert sigue condicionada por las denuncias en su contra.

Kicillof sobre Espert: “Debe dar explicaciones verosímiles”

El gobernador bonaerense se refirió a la investigación que salpica a José Luis Espert por presuntos vínculos con el narcotráfico en Estados Unidos. Aunque aclaró que prefiere ser prudente, reprochó el trato que recibe de la oposición y sostuvo: “A mí ellos no me dan ese tratamiento”.

En declaraciones al Canal 8 Stream, Kicillof recordó que en la causa figura el nombre de Espert en la contabilidad vinculada a Fred Machado, empresario argentino detenido en el país a la espera de un pedido de extradición. “Lo único que digo es que tiene que dar explicaciones verosímiles, plausibles, que descarten que hubo dinero narco en sus cuentas o en su campaña”, subrayó.

El mandatario también aludió a testimonios de ex colaboradores del economista, como Carolina Píparo y otros referentes, que denunciaron irregularidades en el manejo de fondos electorales. “Lo dijo Lemoine, la justicia de Texas, la secretaría de Lemoine, Fred Machado, la vocera de Espert. Nadie de esos es kirchnerista. Y están hablando a cara descubierta”, advirtió. Kicillof consideró que, de confirmarse, se trataría de un “caso gravísimo de financiamiento narco en una campaña electoral”.

