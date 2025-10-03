Manuel Adorni: "Si siguen faltando explicaciones de José Luis Espert, las deberá seguir dando"

En medio de la turbulencia que atraviesa el Gobierno debido al cobro de 200.000 dólares por parte de Fred Machado del diputado oficialista José Luis Espert con el presunto narcotraficante Fred Machado, el vocero presidencial, Manuel Adorni, brindó en Casa Rosada una conferencia de prensa con los periodistas acreditados.

Consultado sobre los 35 viajes de José Luis Espert en el avión de Fred Machado, que el diputado omitió mencionar en el video publicado este jueves, y sobre por qué no ofreció una justificación más sólida, el vocero presidencial aclaró que no es el portavoz de Espert y, por lo tanto, no está en condiciones de responder sobre ese asunto.

Ante la aclaración de que no se esperaba que respondiera en nombre de candidato principal de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, el vocero reforzó su postura inicial y enfatizó: “No me pueden obligar a responder por él”.

En desarrollo

