jueves 02 de octubre de 2025
POLITICA
DEBATE EN EL CONGRESO

El Senado rechazó el veto al proyecto de emergencia en Garrahan: la ley deberá ser promulgada

La insistencia en pediatría, que tiene foco en el Hospital Garrahan, encontró adhesiones en los bloques de Unión por la Patria (UxP), radicales, PRO y bancadas provinciales, con un total 59 votos afirmativos.

Marcha de los trabajadores y médicos del Garrahan 209250717
Marcha de los trabajadores y médicos del Garrahan. | IG asamblearesidentesgarrahan

Con 59 votos afirmativos, 7 negativos y 3 abstenciones, la Cámara alta insistió en la sanción del proyecto que declara la emergencia sanitaria en salud pediátrica y en las residencias médicas.

La insistencia en pediatría, que tiene foco en el Hospital Garrahan, encontró adhesiones en los bloques de Unión por la Patria (UxP), radicales, PRO y bancadas provinciales, con un total 59 votos afirmativos, mientras el rechazo fue propiciado por seis senadores de La Libertad Avanza (LLA), Francisco Paoltroni y Carmen Álvarez Rivero del PRO.

La medida había sido vetada por el Poder Ejecutivo, pero tras el resultado de hoy queda convertida en ley, en un fuerte revés político para el Gobierno.

Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite

NOTICIA EN DESARROLLO

También te puede interesar
En esta Nota