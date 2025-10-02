El Senado rechazó el veto al proyecto de emergencia en Garrahan: la ley deberá ser promulgada

Con 59 votos afirmativos, 7 negativos y 3 abstenciones, la Cámara alta insistió en la sanción del proyecto que declara la emergencia sanitaria en salud pediátrica y en las residencias médicas.

La insistencia en pediatría, que tiene foco en el Hospital Garrahan, encontró adhesiones en los bloques de Unión por la Patria (UxP), radicales, PRO y bancadas provinciales, con un total 59 votos afirmativos, mientras el rechazo fue propiciado por seis senadores de La Libertad Avanza (LLA), Francisco Paoltroni y Carmen Álvarez Rivero del PRO.

La medida había sido vetada por el Poder Ejecutivo, pero tras el resultado de hoy queda convertida en ley, en un fuerte revés político para el Gobierno.

NOTICIA EN DESARROLLO