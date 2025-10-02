Javier Milei presenta la reforma del Código Penal en un acto en la cárcel de Ezeiza

El presidente Javier Milei presentará hoy el nuevo proyecto de Código Penal de la Nación en un acto que se realizará a las 18 horas en el Complejo Penitenciario Federal N° 1 de Ezeiza, donde estará acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Actualizado parcialmente a lo largo de los años, el vigente data de 1921 y, aunque se conformaron 18 comisiones de reforma, nunca se logró una actualización ni un texto unificado.

Según adelantó el Gobierno, busca endurecer las penas contra los delincuentes y tipifica delitos actuales y graves, como narcotráfico, trata de personas, ciberdelitos con inteligencia artificial, corrupción estructural, violencia organizada, pornovenganza, secuestro virtual, crueldad animal, delitos ambientales, estafas piramidales y ataques a la seguridad vial.

Además, también unificará en un solo cuerpo las disposiciones del Código vigente y las leyes especiales, pasando de 316 artículos a 920, para ofrecer un marco más claro, completo y adaptado a los desafíos del siglo XXI.

Noticia en pleno desarrollo....