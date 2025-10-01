Elevan a juicio la causa penal más grande por facturas truchas en Córdoba

El fiscal federal Enrique Senestrari elevó a juicio una parte del expediente más grande por evasión fiscal que se tramita en los tribunales federales de Córdoba.

Se trata de la causa por presunta asociación ilícita fiscal encabezada por Diego Vieyra Ferreyra, donde hay un total de 10 acusados de montar una organización de emisión y venta de facturas electrónicas truchas.

Los imputados son: Diego Alberto Vieyra Ferreyra, Natalia Soledad Vieyra Ferreyra, Damián Gabriel Olivieri Brizuela, María Belén Gómez, Ruth Noemí Díaz, Eduardo Enrique Mansilla, Jorge Daniel Cuevas, Cristian Debarre, Martín José Dus y Sebastián Toranzo.

Imputaciones y alcance del fraude

La Fiscalía imputa a los acusados los delitos de asociación ilícita en concurso ideal con asociación ilícita fiscal. Considera a Diego Alberto Vieyra Ferreyra como el organizador, mientras el resto es considerado autor.

Adicionalmente, se les atribuye la comisión del delito de alteración dolosa de registros fiscales.

Las maniobras investigadas

La organización, activa presumiblemente desde enero de 2018, se dedicó a obtener claves fiscales de diversos contribuyentes para la emisión de facturas falsas a su nombre, la alteración dolosa de registros fiscales y la colaboración en la evasión de impuestos.

Montaron una verdadera usina de facturas apócrifas que contenían servicios inexistentes, incluidos solo a los fines de justificar movimientos de dinero.

A partir de esos documentos se habrían generado créditos fiscales espurios y gastos ficticios para disminuir la base imponible de los clientes (usuarios) con relación al IVA y a Ganancias.

La investigación logró detectar 600 usuarios, donde figuran numerosas empresas, municipios y entes regionales. Hasta se llegó a mencionar que una de las firmas que usaban las facturas truchas había sido comprada, probablemente con fondos del narcotráfico de Rosario.

En esa operación fue mencionada la empresa Corphone y la intervención de Diómedes Carbone. Este medio lo entrevistó y negó que el dinero que usó para comprarla haya provenido de Los Monos. El tramo de la investigación que lo involucra se encuentra en la Cámara Federal de Apelaciones.

Por las facturas, cobraron una comisión a los usuarios de entre el 10% y 30% del IVA. El objetivo era ocultar o disimular el verdadero destino del dinero.

Durante el trámite de la causa, lograron un acuerdo con Arca (exAfip) por siete de los nueve hechos detectados, incluyendo los montos en las leyes de blanqueo de los sucesivos gobiernos.

Lo que quedó pendiente es la presunta evasión de Ganancias del año 2023 e IVA del período 2024, que implican en total unos $20 millones.

Piden que Vieyra Ferreyra sea nuevamente detenido

En el apartado de medidas cautelares, el Fiscal Senestrari solicitó que se disponga de inmediato la prisión preventiva de Diego Alberto Vieyra Ferreyra.

Había sido excarcelado por el Juzgado Federal 1 en julio pasado. Para la Fiscalía existen motivos para sostener que hay riesgo procesal.

Actualmente, la Cámara Federal de Apelaciones tiene a estudio la apelación sobre su liberación.