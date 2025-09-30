La Justicia citó a Cristián Graf a declaración indagatoria en la causa por la aparición de los restos óseos de su ex compañero de colegio Diego Fernández Lima en el jardín de su casa, en el barrio porteño de Coghlan. El juez de Instrucción Alejandro Litvack resolvió que existe un estado de sospecha suficiente para que brinde explicaciones sobre el hallazgo de los huesos del joven, que estaba desaparecido desde hacía más de 40 años.

El magistrado le había solicitado el 20 de agosto pasado al fiscal Martín López Perrando, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°61, que definiera con mayor precisión la imputación contra el hombre de 58 años por presunto "encubrimiento" y supuesta "supresión de evidencia". Ahora, el juez Litvack aceptó su pedido y el acusado será indagado el próximo 17 de octubre a las 10.30.

Crimen en Coghlan: Cristian Graf pidió el sobreseimiento en la causa por Diego Fernández Lima

La medida se concretó además ante la voluntad manifestada por la defensa de Graf, a cargo del abogado Martín Díaz, para que puda dar explicaciones en sede judicial sobre lo que sucedió el 20 de mayo pasado, cuando un grupo de albañiles que levantaba una medianera en su propiedad encontró más de 150 huesos que estaban enterrados en su patio. Junto a ellos, había elementos como un reloj-calculadora Casio, un llavero y una moneda, que luego se descubrió que pertenecían a Fernández Lima.

Diego fue visto por última vez con vida el 26 de julio de 1984 en el barrio porteño de Villa Urquiza, y el informe forense señala que habría sido asesinado de al menos una puñalada. La estrategia del fiscal apunta al encubrimiento que supuestamente perpetuó Graf desde el hallazgo de los restos, ya que por la cantidad de años que pasaron la causa estaría prescripta.

Caso Diego Fernández: la acusación contra Graf

En su solicitud, López Perrando consideró que luego del hallazgo el implicado “realizó maniobras unívocas destinadas a encubrir el hecho precedente”, como, por ejemplo, a través del comportamiento evasivo que mostró frente a testigos y las autoridades, y la actitud pasiva ante el descubrimiento de los huesos -mientras se desconocía la identidad de los mismos-.

Diego Fernández Lima

El representante del Ministerio Público Fiscal sostiene que el dueño del chalet situado en Avenida Congreso, que pertenece a su familia desde la década de los setenta, “comenzó a interesarse” en el caso cuando se confirmó la identidad de la víctima, que en 1983 fue su compañero durante el segundo año de de la Escuela Nacional de Educación Técnica (ENET) N°36 “Almirante Brown”.

"La sola presencia del cuerpo de un adolescente enterrado en el fondo de una vivienda habitada en forma continua e ininterrumpida por una misma familia, resultaría suficiente para indagar entre sus históricos ocupantes a fin de conocer la verdad sobre los antecedentes del macabro descubrimiento”, argumentó en el documento.

Los objetos hallados junto a los restos óseos que estaban en la vivienda de Cristian Graf.

Entre las maniobras que habría llevado a cabo Graf para encubrir el hecho, el fiscal mencionó “la generación de explicaciones inverosímiles como la existencia de una iglesia o un establo o que los huesos habían llegado en un camión con tierra cuando hicieron la pileta; la conducta contradictoria y evasiva frente a testigos y autoridades para desviar la investigación; la pasividad ante el hallazgo y la incipiente investigación”. Estas versiones fueron relatadas por los obreros que trabajaron en su casa y ratificadas por el sospechoso en una entrevista.

En ese contexto, López Perrando se refirió a ese reportaje y consideró que las declaraciones públicas del imputado “resultan no solo absolutamente inverosímiles y pueriles, sino que denotan y remiten a un claro conocimiento previo de la existencia de los restos óseos en el lugar, así como una intención deliberada de desviar la atención generando hipótesis falsas que relativizaran o confundieran su hallazgo”.

Cristian Graf: "Me tiraron un muerto"

En diálogo con el canal TN, el ex compañero de escuela de la víctima -que al momento de su muerte tenía 16 años-, negó las acusaciones y relató su presente y el de su familia. “Estamos muy mal por el hecho de encontrar los restos y el acecho mediático. Nos sentimos señalados por los vecinos y por todos", aseguró.

“Nunca tuve contacto con Diego ni con su familia. No éramos amigos y no recuerdo la última vez que lo vi", sostuvo al buscar desmentir que mantuviera una relacion de amistad con el joven desaparecido, tal como había trascendido por el relato de algunos testigos inicialmente. En ese sentido, afirmó: "No sé cómo llegó el cuerpo ahí. Tengo la conciencia limpia y mi familia también; me tiraron un muerto".

Por último, detalló que los "el cuerpo apareció debajo de la ligustrina, cuando estaban haciendo la pared", la cual es nueva con respecto a la división que tenía con la propiedad de sus vecinos. Sin rastros por 41 años, los huesos y demás pertenencias de Fernández Lima fueron encontradas en el patio lindero a la casona que alquiló el cantante Gustavo Cerati (fallecido el 4 de septiembre de 2014) entre 2001 y 2003.

