Cristina Fernández de Kirchner recibió este miércoles al gobernador bonaerense Axel Kicillof en su domicilio del barrio de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria, y esa reunión se convirtió en uno de datos políticos salientes de la jornada. Es que el encuentro ofrece hacia el interior de Fuerza Patria un panorama de unidad que el peronismo necesita para tratar de ratificar, ahora a nivel nacional, la gran victoria en la legislativa bonaerense del mes pasado.

La reunión duró alrededor de una hora y media, en la que el mandatario provincial y la titular del Partido Justicialista intercambiaron sus miradas sobre “la situación nacional e internacional”, y buscaron “seguir sumando fuerzas para las elecciones”.

El encuentro es el primero luego de varios meses de distanciamiento. La última vez que se dieron cita fue el 10 de junio, cuando la ex presidenta esperaba el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la causa Vialidad. En esa oportunidad, Kicillof se acercó a darle apoyo a la sede del PJ Nacional, en donde estaba Fernández de Kirchner.

Cristina y Kicillof no se encontraban desde junio.

Del encuentro no trascendió ninguna foto de conjunto aunque igualmente produjo un hecho político. En el peronismo aprovechan el escenario de denuncias y escándalos que comprometen al oficialismo y no quieren que se corra el foco de allí.

Las críticas de Cristina Kirchner por la fragilidad financiera y las denuncias contra Espert

Esta mañana, sin embargo, la ex presidenta señaló la situación crítica de la economía. En un mensaje que publicó en sus redes sociales manifestó "¡Ay Milei!... Me parece que se avivaron que después del domingo 26 devaluás. Ayer, el Contado con Liqui se te fue a más de 1500 pesos y el Riesgo País a más de 1200…"

"Y, para colmo… ¿mandaste al Banco Central a aclarar (no aclares que oscurece) que las billeteras virtuales no pueden vender dólares a precio oficial cuando venían haciéndolo hace más de un año?", agregó.

"Nada Marcha de Acuerdo al Plan. No dolarizaste, no quemaste el Banco Central (al contrario “libertario”… lo utilizás todos los días para intervenir el precio del dólar), tu “competencia de monedas” fracasó, hay más dólares “en el colchón” que nunca, el consumo se desploma, las fábricas cierran y despiden trabajadores, los comercios están vacíos. ¡Sí Milei!... LRA: La Recesión Avanza… ¡y los dólares se te siguen yendo!", continuó.

Finalmente, añadió una críttica en alusión a las denuncias sobre los vínculos entre el candidato libertario Luis Espert con Alfredo "Fred" Machado, quien se encuentra con pedido de extradición desde Estados Unidos por supuestas complicidades con el narcotráfico. "¿Y lo del “Profe” Espert? ¿Qué me contás Milei? Tu primer candidato a diputado nacional en la PBA, el que gritaba “cárcel o bala”… asociado y recibiendo dólares de los narcos. Ustedes son todos iguales… gritan en la tele y arreglan por abajo", concluyó.