La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue categórica respecto del escándalo que protagoniza el diputado y candidato a renovar su banca José Luis Espert. "Es muy importante aclarar la situación ya", reclamó en una entrevista ten radio La Red, este miércoles.

Así se refirió a la denuncia penal que el dirigente de Patria Grande y candidato a diputado de Fuerza Patria Juan Grabois presentó contra el legislador de La Libertad Avanza José Luis Espert. En el escrito se acusa al actual presidente de la comisión de Presupuesto de la Cámara baja de haber recibido un aporte de 200 mil dólares de Federico “Fred” Machado, empresario detenido en Argentina con pedido de extradición de Estados Unidos por delitos vinculados al narcotráfico y al lavado de activos.

"Se le metió 'algo'": la curiosa expresión de Bullrich sobre la vinculación entre Machado y Espert

"Parece una persona que estando en una elección, se le metió 'algo' que estaba metido en el narco", dijo Bullrich, en referencia al candidato de La Libertad Avanza y su relación con Machado. "Nosotros, que combatimos al narco con todo, no podemos aceptar conductas o personas que estén aliadas al narco", continuó. Y luego se corrigió: "No aliadas: que hayan recibido plata".

Quién es "Fred" Machado el narco nacido en Chubut que financió la campaña de Espert

Los aportes que Machado habría hecho a la campaña presidencial de Espert motivaron otra causa penal en 2021, que tramita el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi en los tribunales de Comodoro Py.

Se suman pedidos de explicaciones a Espert

"Hace falta una explicación", dijo Bullrich, en referencia al escándalo. "Es algo del 2019, hay que ver qué explicación dio él en ese momento y qué presentó. Necesitamos saber. Él puede haber presentado una explicación en la Justicia Electoral, que puede ser válida o no; es importante conocerla".

Spagnuolo y el abogado de Fred Machado defendieron a Espert y Milei salió de testigo

Diputados de la oposición presentaron un proyecto de resolución para expulsar del cuerpo a Espert, quien es titular de la Comisión de Presupuesto. Mientras tanto, la intención de voto del candidato de La Libertad Avanza va en retroceso: según una encuesta presentada este domingo por la consultora Federico González, el candidato que encabeza la lista de Fuerza Patria para diputados por la provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana, aventaja a Espert en 14 puntos porcentuales.

Este martes, el presidente Javier Milei desestimó las denuncias contra Espert y las calificó como "chimentos de peluquería".

