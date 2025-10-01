Esteban Paulón: "El Gobierno eliminó controles contra el lavado de dinero"

En medio del escándalo que protagoniza José Luis Espert, a quien se lo apunta por haber recibido un aporte de 200 mil dólares de Federico “Fred” Machado, empresario acusado por delitos vinculados al narcotráfico, Esteban Paulón señaló que el Gobierno eliminó controles contra el lavado de dinero. "El caso de Espert no es raro en un ecosistema donde evidentemente mucho de lo más oscuro, más corrupto y menos transparente de la política está allí", declaró el diputado nacional en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

Esteban Paulón es un activista y político argentino reconocido por su trabajo en defensa de los derechos de la comunidad LGBT+. Fue subsecretario de políticas de diversidad sexual en la provincia de Santa Fe, cargo que fue creado por él. Actualmente se desempeña como diputado nacional por esa provincia.

Patricia Bullrich apuró a José Luis Espert por su vínculo con Fred Machado: “Hay que aclarar la situación ya”

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

¿Crees que finalmente se va a lograr que Karina Milei se presente a declarar?

No, no creo. Ayer nos quedamos con la sensación en la comisión de que la palabra de Manuel Adorni vale menos de lo que pensábamos, que ya era poco. Hizo una declaración hace una semana diciendo que Karina Milei no venía a la Comisión Libra el 23 de septiembre porque tenía el viaje a Estados Unidos para acompañar al presidente a la ONU, pero que todos los funcionarios estaban a derecho y que iban a concurrir para mostrar que este es un gobierno transparente. Por supuesto que mintió, porque Karina ayer no estaba de viaje en ningún lado, ni siquiera en ninguna provincia que sepamos. Estaba muy a mano para ir a la comisión. Esto también que muestra claramente las dificultades que tiene este Gobierno para mostrar que es un gobierno transparente.

Quiero recordarte que aparte de las sospechas previas a asumir Milei de si Karina cobraba o no por las entrevistas, tenemos un escándalo de corrupción en el Ministerio de Sandra Pettovello, apenas iniciado el Gobierno, con sobresueldos en dólares de la cooperación internacional. Eso determinó la salida de la banda de Pablo De La Torre. Después vino Libra, después vinieron los pañales del PAMI, después vino lo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el famoso 3% de "alta coimera", y después vino el caso de oftalmología también en el PAMI. Entonces, el caso de Espert no es raro en un ecosistema donde evidentemente mucho de lo más oscuro, más corrupto y menos transparente de la política está allí.

Leyendo la nota de Perfil del domingo y escuchando a Marcelo Longobardi me encontré con una noticia de noviembre de 2024, que indica que el Gobierno de Milei eliminó controles contra el lavado de dinero por decreto. Modifica la Ley de Prevención de Lavado de Activos para que sea más fácil lavar. Hay un gobierno que piensa en una reforma del Estado que, por un lado, habla de motosierra y supuestamente eso achica costos, pero por otro lado, no hace la reforma que el Estado necesita, que es que el Estado deje de ser un lugar para el choreo, porque si no vamos a estar recurrentemente cayendo en estas prácticas, por más que pongas al funcionario más probo, más íntegro y más honesto.

Existe el término "lumpenaje". Es una palabra que viene de una descripción del marxismo con una estructura que en realidad lo que marca es las personas que están fuera de la posibilidad de tener derechos, pero se fue derivando a lo largo de los años en un significante de personas que no están fuera de todas capacidades para realizar determinado tipo de tareas. Vos lo asociabas con el hecho de que un outsider naturalmente va a necesitar o tener un porcentaje de lumpenaje porque no pudo haber equipos que se formaran a lo largo del tiempo. Es inmanente a la condición de outsider.

Es mitad lumpenaje, mitad casta reciclada, porque Daniel Scioli y Guillermo Francos son la casta de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, los Menem son la casta permanente en Argentina y tenemos la casta macrista, con Federico Sturzenegger, Patricia Bullrich y Toto Caputo.

Pero hasta ahí, independientemente del juicio que uno puede hacer de las políticas que lleven adelante, esas personas saben de lo que hacen. Uno puede decir que saben para el mal y que Caputo sabe para orientar una economía financiera y no productiva, pero tienen un conocimiento técnico. Uno de los cofundadores de La Libertad Avanza dijo que no creía que Espert fuera un narcotraficante ni que Karina fuera una persona ligada a las mafias, pero que por la inexperiencia que tienen, se les pegan una cantidad de personas con más experiencia para mantenerlos a distancia.

Yo no soy tan benevolente.Vos hace muchos años que estás en el periodismo, has atravesado distintos gobiernos. Yo hace más de 30 años que soy militante político, nadie se me acercó a ofrecerme un avión, básicamente. Y si alguien se me acercara a ofrecerme un avión para una campaña miraría con un poquito de cuidado. Puede haber algo de inexperiencia.

La Justicia de Estados Unidos confirmó que José Luis Espert recibió 200 dólares del empresario "Fred" Machado durante las elecciones presidenciales de 2019.

Campaña para presidente...

Sí, por supuesto. Quizá para diputado en su momento en Santa Fe y no. Y ahora no me ofrecen tampoco un remis para acá para la candidatura en la Ciudad. Me muevo yo. Pero la verdad que creo que hay algún derrotero de algunos de los personajes. Obviamente en algunos habrá inexperiencia, te madrugan los políticos profesionales.

Incluso inexperiencia hasta para el mal. No estoy haciendo un juicio de valor. Cuando digo inexperiencia no me estoy refiriendo a una cuestión moral, porque para la moral no hace falta experiencia.

Sí. Hay una persona como Diego Spagnuolo, por ejemplo, que se ve que evidentemente tiene una enorme inexperiencia, pero después aparecen los dólares en la caja de seguridad.

Puede haber hasta ladrones de guante blanco. A eso me estoy refiriendo cuando digo de inexperiencia, en un sentido, más allá de la ética, funcional en lo que vayan a hacer. Uno de los cofundadores junto con Marra de La Libertad Avanza dijo en este programa que percibía la inexperiencia de Karina en los armados políticos y resulta muy difícil pensar que alguien que no tuvo ni siquiera la experiencia de haber organizado instituciones privadas pueda llevar adelante organizaciones tan complejas. Decía incluso que le hace mal al propio Presidente, colocándolo en una situación que lo excede.

También vemos el nivel de descomposición de lo que había. Hace poquitos días recibimos un encuentro de los partidos progresistas a nivel internacional en Buenos Aires. Cuando invitamos les dijimos que vengan al laboratorio de la extrema derecha. Argentina se transformó en un laboratorio donde cada uno prueba, como pasa con el programa económico, con algunos que tienen experiencia en la gestión pero que evidentemente no dieron en la tecla con lo que necesitaba Argentina. También pasa con las áreas de la inexperiencia que nos lleva a que haya libretas de pasaporte mal confeccionadas o chapas patentes de autos arrumbadas en un depósito porque no pueden distribuirlas. Tenemos una oportunidad de dar un debate hacia adelante de por qué es relevante el Estado. Después discutimos qué tamaño.

Y la política...

Y la política, por supuesto. Ni un gerente puede llevar adelante una gestión porque tiene que haber un entendimiento político, ni tampoco gente con inexperiencia pensando que eso de por sí es un atributo suficiente para llevar adelante una gestión de gobierno.

Yo pienso que personas que tienen experiencia en la actividad privada son útiles como funcionarios en determinados momentos, pero tienen que tener una experiencia probada en una gestión en la que luego tengan empatía con la gestión pública que van a llevar adelante. Entiendo que se pueden generar sospechas de corrupción, de conflicto de intereses, pero en ese caso habrá que vigilar que esa sospecha no se confirme.

Lo que pasa es que la gestión pública no es un resultado financiero.

Pero no es un tema financiero. Por ejemplo, un gran director de recursos humanos puede ser perfectamente útil. Hay de todo tipo. Lo vemos en Estados Unidos, por ejemplo. Cuando por primera vez hubo compañías con 100.000 personas, a principios del siglo pasado, no había CEOs. No había nadie que hubiera manejado 100.000 personas. Los primeros venían de la gestión pública. Eran militares que habían manejado regimientos, que eran las únicas personas que tenían experiencia.

Ahora, contame de Santa Fe. En la provincia de Buenos Aires todas las encuestas indican 10% a favor del peronismo. En Córdoba, Juan Schiaretti es un candidato que plantea casi la imposibilidad de que La Libertad Avanza triunfe, con 80% de aprobación. En Santa Fe, el tercer distrito en cantidad de votos, ¿qué pasa allí con La Libertad Avanza?

La Libertad Avanza apostó a una campaña de marca, con el águila violeta y el presidente Javier Milei, y la verdad es que los armados son muy débiles. El candidato de La Libertad Avanza no podría sostener un debate con otros candidatos. Están haciendo una apuesta a la renovación y a los nombres propios, que es un poco lo que plantea Karina Milei.

Pero también hay una situación concreta. Santa Fe es una provincia, como lo es Córdoba y como lo es el interior de Buenos Aires y parte del conurbano, donde se combina lo agropecuario, que a veces está visto como algo antiperonista, gorila, dificultoso para este tipo de proyectos políticos, y una parte fabril. Santa Fe y Córdoba tienen industria metalmecánica, textil y del conocimiento, que de es otro pero tienen una lógica parecida. Son provincias muy similares y lo que está pasando es similar.

La gestión provincial de Maximiliano Pullaro tiene un nivel de aprobación importante, tal vez no como el de Schiaretti, pero sí tiene un nivel de aprobación importante. Y el Gobierno nacional ha desarticulado muchas de las áreas de la economía vinculadas a todo lo que tiene que ver con la metalmecánica y también decepcionó al campo. Por primera vez en mi vida, cuando fue el tema del engaño de las retenciones cero, esa compra de deuda que hizo el Gobierno bajo la figura de las retenciones cero, presentamos un proyecto para hacer una interpelación para que nos expliquen algunos temas que no están claros. Por primera vez me escribieron productores agropecuarios que no conozco, agradeciendo porque leyeron en una nota que yo había presentado eso, con un dejo de defraudación importante. Eso es parte del problema que tiene el gobierno hacia adelante.

Cristina Kirchner: "¡Ay Milei!... Me parece que se avivaron que después del domingo 26 devaluás"

Acá se habló mucho sobre cuál va a ser el resultado electoral después del 26 de octubre. Más allá del resultado y de cuántas bancas hayan, los errores políticos del Gobierno y las dificultades que atraviesa el plan económico determinan que hoy, en muchas provincias, aparezcan opciones provinciales que hasta hace un tiempo estaban un poco pinchadas porque se presuponía que La Libertad Avanza iba a pintar el país de violeta, y hoy eso aparece como una alternativa.

Yo soy candidato a senador en la Ciudad de Buenos Aires, y acá aparece Patricia Bullrich desinflada y varias opciones. Por supuesto, la dispersión de la oposición, que en algún momento habrá que discutir cómo confluimos, favorece que el numerito final tal vez sea de triunfo para La Libertad Avanza. Ahora, no va a ser una mayoría propia, y aparte, con mucha dificultad para construir mayoría.

Lo que está mirando el mercado no es el resultado del 26 de octubre. Este Gobierno, de haber construido una mayoría de 145 diputados para aprobar la Ley Bases, hoy construyó una mayoría en contra de 180 para ratificar la ley del Garrahan. Entonces, ¿cuántos diputados va a necesitar Milei para construir una mayoría si sigue con esta actitud?

Se abre un horizonte donde mucha gente va a empezar a votar terceras opciones. Será nuestro desafío ser lo más nítido posible. Nosotros vamos con el Movimiento Ciudadano, que es un espacio nuevo de participación más ciudadana, no tan partidocrática. Hay otras opciones en el menú, pero la gente nos está mirando y es lo que percibimos en la calle porque hay una decepción con La Libertad Avanza, incluso en la Ciudad de Buenos Aires, en barrios y en sectores que los apoyaron mucho.

Y, obviamente, también hay mucha gente que siente que el proyecto del kirchnerismo es un proyecto agotado. Ahí florecen los espacios provinciales, que van a ser una elección muy interesante y que, en otro contexto, hubieran sido votos que hubieran ido a La Libertad Avanza. Entonces, construyó su propia derrota electoral, independientemente del numerito final que lo va a favorecer, salvo que haya una catástrofe, esperemos que no, porque es el único partido que se presenta en los 24 distritos. Ni siquiera el peronismo. El peronismo tiene marcas distintas en algunos.

Pero si saca el 32%...

Es un fracaso, por supuesto. Podrá presentarse como una primera minoría débil y con dificultad de construir y sumar.

Y cualquier persona va a considerar al panperonismo. Se va a sumar a Salta dentro del peronismo, a Santiago del Estero dentro del peronismo, que formalmente sean otros partidos, independientemente que no todos sean por Fuerza Patria.

Exactamente.

TV