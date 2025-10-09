Hernán Madera: “Si el Gobierno saca 33% en elecciones nacionales, vamos a una crisis política”

El analista político, Hernán Madera, en contacto con Canal E, se refirió al escenario electoral argentino de cara al 26 de octubre y sostuvo que el voto antiperonista será clave para el resultado.

Hernán Madera describió la situación política: “Yo evitaría subestimar al electorado antiperonista. El núcleo de la oposición a Javier Milei o los distritos más opositores a Javier Milei son ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires”.

Las consecuencias del caso Espert

Sobre la misma línea, agregó que, “acá están los medios de comunicación y muchos de ellos son opositores, casi opositores o no tienen simpatía por el Gobierno Nacional y se está como sobredimensionando las consecuencias del caso Espert, cuando el Gobierno esa crisis la está cerrando”.

“Más allá de que Karen Reichardt no sea una buena candidata o sí sea una buena candidata, no es Espert, lo están corriendo de todas partes, entonces esa crisis se está cerrando”, explicó Madera.

La influencia de Macri en las elecciones

Asimismo, destacó el rol de Mauricio Macri en la estrategia electoral: “Vimos salir a Fernando de Andreis y a Mauricio Macri entre ayer y hoy a buscar ese voto, entonces claramente la negociación a Mauricio Macri le salió bien. Lo que pidió se lo van a dar porque si no, no hubiera salido por redes sociales a buscar el voto”.

El analista político también señaló que, “no se va a lograr el efecto balotaje. Yo dudo que lo terminen logrando en una elección legislativa, pero lo cierto es que si vos ves las elecciones del 2001, donde no nos sirven las anteriores a 2001 porque la oposición al peronismo tenía una pata peronista importantísima, ves un crecimiento del voto antiperonista en las elecciones intermedias”.

“La última de ellas, 2021, 42%. Entonces desde ese número nos tenemos que guiar. Si el Gobierno saca 33% en elecciones nacionales, 35, vamos a una crisis política, veremos cómo se resuelve, pero si está más cerca del 40 está en el promedio de las últimas elecciones intermedias del antiperonismo”, expresó.