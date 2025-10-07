martes 07 de octubre de 2025
SOCIEDAD
OPINIÓN PÚBLICA

Javier Milei y la gestión económica siguen perdiendo apoyo, mientras Axel Kicillof crece en imagen positiva

El 69% de los encuestados asegura que sus ingresos no les alcanzan para cubrir sus necesidades básicas y el 71% reconoce tener problemas para abonar las cuentas mensuales. Además, más de la mitad de los consultados incrementó su nivel de endeudamiento durante el último año.

Milei
Javier Milei estará presente en la inauguración de una multinacional estadounidense | Cedoc Perfil

QMonitor, la herramienta de inteligencia de datos de QSocial, dio a conocer su nuevo informe, un análisis de opinión pública y actividad digital sobre las tendencias políticas y sociales de Argentina. De acuerdo a esta encuesta realizada en septiembre, Javier Milei es el referente político que más polarización causa en la sociedad con un 94%, seguido por Cristina Kirchner (89%) y Juan Grabois (85%). Mientras tanto, Axel Kicillof encabeza la imagen positiva (48%) y sigue sumando apoyo, frente al retroceso del presidente y Victoria Villarruel, y las duras críticas contra la gestión económica oficialista.

La desaprobación de la gestión nacional llega al 58% y el Índice de Apoyo Ciudadano bajó a 4,2 sobre 10. Por otra parte, 42% de los entrevistados se reconocieron como “anti LLA” frente a un 37% “anti K/PJ”, y un 20% que se define como independiente. El 64% de los consultados desaprueban a la oposición, pero el porcentaje que la considera “preparada para gobernar” creció de 15% a 24%.

Una encuesta midió cuántos votos podía perder el Gobierno si sostenía a Espert

Un detalle importante es que las redes sirvieron como caja de resonancia del malestar social: el escándalo de las presuntas coimas en la Andis junto a los recortes en educación y salud se convirtieron en los tres temas más virales del mes de septiembre. Por otra parte, la “potencia comunicativa” de Milei en sus plataformas digitales disminuyó 62% entre el primer trimestre de su gobierno y el trimestre julio-septiembre de 2025.

Axel Kicillof, viajó a Nueva York 20250924
Axel Kicillof

Qué opina la sociedad sobre el tema económico

De acuerdo a la encuesta, el 59% de los argentinos define como negativa la situación económica y un 57% señala que empeoró en los últimos dos años. El rubro de alimentos encabeza la percepción de aumentos con el 57%, y el segundo lugar es para servicios públicos con el 26%. Además, el 69% de los encuestados asegura que sus ingresos no les alcanzan para cubrir sus necesidades básicas, y el 71% reconoce tener problemas para abonar sus cuentas mensuales.

Encuestas: cayó la imagen de Javier Milei, tras el escándalo de Espert

Según el estudio, más de la mitad de los consultados (57%) incrementó su nivel de endeudamiento durante el último año; 6 de cada 10 acuden a su tarjeta para gastos corrientes, y un 38% apenas logra pagar el mínimo. Cuando se trata de hacer recortes, el 32% de los encuestados elige alimentos, el 22% entretenimientos, y el 14% indumentaria.

Dólar
Dólares, la principal preocupación del Banco Central

Con respecto al dólar, el 66% reconoce estar preocupado por la divisa norteamericana y el efecto que tiene en su economía personal porque condiciona sus decisiones sobre dos temas fundamentales: ahorro y consumo. En este escenario, aumentó el apoyo a un rol más fuerte para el Estado (del 26% al 38%). Además, el 67% de los encuestados prefiere que la mayor parte de las empresas tengan capital nacional. Finalmente, los sectores tecnológico, agropecuario y automotriz son los más valorados.

HM/DCQ

