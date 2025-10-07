Encuestas: cayó la imagen de Javier Milei, tras el escándalo de Espert

De cara a las elecciones legislativas a realizarse el próximo 26 de octubre, la consultora Zuban Córdoba y Asociados, hizo una encuesta que reveló cómo impactó el escándalo de José Luis Espert en medio de las acusaciones de corrupción. En ese contexto, el relevamiento arrojó que la repercusión fue notable, ya que un 76,3 por ciento de los encuestados considera que el caso Espert tiene un impacto negativo sobre el gobierno de Javier Milei.

El informe fue realizado entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre, por lo que midió las repercusiones del escándalo que involucra al candidato José Luis Espert y la desconfianza generalizada sobre el futuro económico del país.

Para el 68,6 por ciento de los encuestados, la defensa pública que hizo Espert fue “no creíble", mientras que un 62,9 por ciento opinó que el postulante a diputado nacional por LLA y economista debería renunciar a su candidatura.

Además, la encuesta arrojó que seis de cada diez argentinos descreen de la afirmación de que “lo peor ya pasó”.

Asimismo, el estudio destacó que la aprobación al presidente de la Nación, Javier Milei, se encuentra en sus niveles más bajos y la mayoría de los encuestados vaticina una derrota de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones

De acuerdo al sondeo, el 65,3 por ciento de los argentinos está en desacuerdo con esta afirmación de Milei de que “lo peor ya pasó”, mientras que un 32,6% la avala. La desaprobación del Gobierno Nacional trepó al 64,7 por ciento, mientras que la aprobación cayó al 35,3 por ciento, el peor registro de la serie.

La imagen personal de Milei también se desplomó, con un 63,2 por ciento de negativa y apenas un 36 por ciento de positiva.

Un 64,2 por ciento de los encuestados desconfía del anuncio del INDEC sobre la baja de la pobreza, al tiempo que un 64,1% está en desacuerdo con la afirmación del Presidente de que sacó a 12 millones de personas de la pobreza.

No obstante, la mayoría de los encuestados cree que Milei pierde en octubre el próximo 26 de octubre. Según la encuesta, un 56,7% de los argentinos cree que el mandatario nacional y los libertarios perderán las elecciones, frente a un 33,1% que opina que ganarán.

Por otra parte, el acuerdo con Estados Unidos en relación a un posible salvataje financiero tampoco genera entusiasmo en la opinión pública.

Un 62,7% de los argentinos se siente “lejano” en términos políticos al país norteamericano y a Donald Trump, mientras que un 64,6% cree que la visita de Milei a los Estados Unidos fues solo un “gesto simbólico” y no traerá inversiones reales al país.

Por último, casi el 60 por ciento de los encuestados (59,7%) consideró que la Argentina no podrá afrontar sus deudas en 2026.