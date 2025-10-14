Tras la advertencia de Trump, Milei aclaró: "Continuará apoyándonos salvo que volvamos a abrazar al populismo"

La reunión bilateral entre los presidentes Javier Milei y Donald Trump llevada a cabo este martes en la Casa Blanca sembró un escenario de incertidumbre reflejado en la caída de bonos y acciones argentinas. Ante esa situación, Milei ratificó la subordinación al mensaje del mandatario norteamericano y subrayó: “La principal potencia del mundo continuará apoyándonos, salvo que volvamos a abrazar al populismo”.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, el presidente argentino reafirmó que Argentina debe ser una “aliada estratégica de los Estados Unidos de América” y le escribió directamente a Trump: “El apoyo que usted y su gran país nos ha dado es de vital importancia para la continuidad del largo camino de reformas que hemos emprendido”.

“La situación es clarísima: si el país se alejara de la senda de las ideas de la libertad para volver al populismo, Estados Unidos dejará de apoyar a nuestro país. En su defecto, nos van a seguir acompañando”, continuó Milei en su comunicado, en clara alineación con las declaraciones de Trump, que en la reunión advirtió que acompañará al Gobierno libertario, siempre en cuando gane las próximas elecciones.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los bonos argentinos se hundieron tras las declaraciones de Trump condicionando el apoyo a Milei

El tuit completo de Javier Milei

Al finalizar el mensaje, Milei se mostró esperanzado con los resultados del 26 de octubre: “Yo confío en que ésta vez el esfuerzo va a valer la pena, que los argentinos no van a volver al pasado y que vamos a volver a ser una potencia mundial donde la inflación, la inseguridad y la pobreza sean solamente un mal recuerdo del pasado”.

Trump dijo que su apoyo a Milei está condicionado: ¿se confundió?

Una de las dudas que surgieron en torno a las afirmaciones de Trump es si su apoyo condicionado a las elecciones nacionales se refería a las legislativas de este mes o a las presidenciales de 2027. Durante el encuentro, en un momento se sumó confusión cuando, al referirse al mandato de Milei, Trump indicó que llevaba cuatro años ya. Por esto, tras la reunión salió a aclarar que aludía a los comicios de este año.

“¡Excelente reunión la de hoy con Javier Milei! Está haciendo lo correcto por su país. Espero que el pueblo argentino comprenda su excelente labor y que la apoye durante las próximas elecciones intermedias para que podamos seguir ayudándolo a alcanzar el increíble potencial de Argentina”, escribió Trump en sus redes sociales.

Al mismo tiempo, volvió a destacar que respalda al presidente libertario. “Javier Milei cuenta con mi total apoyo. No los defraudará. ¡Hagamos que Argentina vuelva a ser grande!”, concluyó el republicano.

Cristina Kirchner reaccionó a la advertencia de Trump sobre Milei: “Argentinos… ya saben lo que hay que hacer”

El tuit completo de Donald Trump

La aclaración de Trump también despejó las críticas de algunos referentes libertarios, como Daniel Parisini, más conocido como Gordo Dan, que había asegurado que el presidente norteamericano estaba confundido. "Donald piensa que las elecciones argentinas que se avecinan son las presidenciales y no las "midterms" (las de medio término o legislativas), y por lo tanto tiró obviamente que si perdemos (y en su cabeza el presidente deja de ser Milei y vuelven los kukas) entonces Estados Unidos obviamente no ayudará a una Argentina con un presidente kirchnerista", había escrito Parisini en sus redes, apenas concluyó la reunión en Casa Blanca.

El influencer de Las Fuerzas del Cielo había aprovechado además para apuntar por el supuesto error de Trump contra el canciller argentino Gerardo Werthein. "Si tan solo tuviésemos un canciller que en vez de andar llamándolo a Luis Juez para pedirle 'perdón' por las boludeces que dijo un gordo boludo en tuiter, escuchara lo que viene diciendo Donald Trump respecto del tema, o mejor, escuchara el resumen de lo que viene diciendo Donald Trump en La Misa, la cosa hubiese sido distinta", se indignó.

LM/ML