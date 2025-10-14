Cristina Kirchner reaccionó a la advertencia de Trump sobre Milei: “Argentinos… ya saben lo que hay que hacer”

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se metió de lleno en la polémica por las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien durante un almuerzo con Javier Milei en la Casa Blanca condicionó la ayuda financiera a la Argentina —que incluye un swap por 20 mil millones de dólares— al resultado de las elecciones legislativas del 26 de octubre. Al referirse al panorama electoral, el mandatario estadounidense advirtió: “Si Milei pierde las elecciones con un candidato de extrema izquierda, no seremos generosos con Argentina”, y agregó: “El plan puede fallar, pero también le puede ir bien. Le vamos a dar la chance".

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X y desde su prisión domiciliaria, Kirchner respondió: “Trump a Milei en Estados Unidos: ‘Nuestros acuerdos están sujetos a quien gane las elecciones’. ¡Argentinos... ya saben lo que hay que hacer!”. Con ironía y tono político, la expresidenta transformó la advertencia de Trump en un llamado al voto opositor, en la recta final hacia unos comicios que muchos consideran un plebiscito para el gobierno de La Libertad Avanza (LLA).

Cristina Kirchner citó a Trump y llamó al voto opositor en un mensaje desde su prisión domiciliaria

La reunión en la Casa Blanca contó con la participación del presidente, su comitiva, el mandatario estadounidense Donald Trump y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, tras la confirmación del nuevo paquete de asistencia financiera para la Argentina. Allí, en su breve intervención, Milei agradeció el apoyo de Estados Unidos y destacó el trabajo conjunto en la liberación de los rehenes argentinos en Gaza, entregándole una carta escrita por las familias de los rehenes en agradecimiento.

Aquel almuerzo formó parte de una reunión bilateral en la que se ratificó la alianza estratégica entre ambos países, se repasaron los puntos de cooperación existentes y se discutieron posibles futuros acuerdos comerciales. De manera directa, Trump aprovechó el encuentro para referirse a la política interna argentina, enfatizando su respaldo ideológico a Milei: “Estamos apoyando una gran filosofía. Es un apoyo ideológico. Si a la Argentina le va bien, otros países la van a seguir”.

Durante la consulta sobre un posible acuerdo de libre comercio entre ambos países, el republicano aseguró que lo desea, aunque aclaró que primero se prioriza la ayuda financiera. Paralelamente, respecto al swap con China, señaló que el rescate no depende de que Argentina termine ese acuerdo y añadió que la intención es reducir progresivamente la influencia económica y militar del gigante asiático.

Un encuestador se la juega y asegura que Milei gana las elecciones: 3 datos claves

Con motivo del almuerzo, participaron altos funcionarios de ambos gobiernos. Por el lado de Estados Unidos estuvieron el secretario del Tesoro y principal responsable del acuerdo, Bessent, junto a sus pares de Energía, Chris Wright, y de Comercio, Howard Lutnick, entre otros; Bessent fue uno de los pocos que habló y afirmó que "estamos confiados de que el presidente Milei va a ganar las elecciones"; y por Argentina, asistieron el canciller Gerardo Werthein, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el ministro de Economía Luis Caputo, el titular del Banco Central Santiago Bausili y el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford.

No participaron en la mesa pero sí formaron parte de la comitiva: la secretaria de Presidencia, Karina Milei, y el asesor Santiago Caputo.

Cómo reaccionaron los opositores ante las palabras de Trump sobre Milei

Los opositores de Milei reaccionaron con fuerte crítica y rechazo a las declaraciones de Donald Trump, quien condicionó la ayuda financiera de Estados Unidos a Argentina al resultado de las elecciones legislativas. Además de la expresidenta, se manifestaron fuertes críticas de otros referentes.

A su vez, el exministro de Economía y referente del partido Fuerza Patria (FP), Sergio Massa, rechazó contundentemente las declaraciones de Trump y remarcó que lo que realmente hará grande al país es "nuestro campo, nuestras industrias, nuestras pymes, nuestro talento, nuestros trabajadores, nuestros investigadores, nuestras universidades... ESO ES LO ÚNICO QUE NOS VA A HACER GRANDES". De hecho, acompañó su mensaje con un video de una entrevista dada en el canal LN+ durante la campaña nacional de 2023, donde afirmó: “Volvería a elegir la Argentina para nacer y volvería a creer que este es el mejor país del mundo para vivir”.

De esta manera, el primer candidato a diputado nacional por FP en la provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana, expresó con firmeza: "¡Presidente Trump, basta de extorsionar al pueblo argentino! A cualquier extorsión se responde con valentía y denunciando a los responsables de la amenaza". Además, subrayó que si la decisión es frenar a Milei o aceptar que el presidente de Estados Unidos les diga a quién deben votar, los argentinos sabrán qué hacer el 26 de octubre, diciendo que "Nunca fue tan claro" y apelando a la consigna "Patria o Colonia". Su postura se enmarca dentro de la crítica general del arco opositor.

Juan Grabois, número tres de la lista opositora, criticó duramente a Milei con estas palabras: “Si hay algo peor que ser un arrastrado, es ser un arrastrado fracasado, humillado, condicionado y despechado”. Además, agregó: “Si este señor no representara a la Nación Argentina﻿, no habría más que decir 'pobre tipo, no lo quieren ni de bufón de corte'. Es literalmente el perro que mueve el rabo con docilidad, que da la patita y hace el muertito a ver si le tiran un huesito".

Para cerrar su mensaje en X, usó la palabra “asco”. Estas afirmaciones forman parte de su fuerte crítica hacia Milei y su vínculo con Donald Trump, a quien acusa de financiar la carrera política de Milei y de ejercer un control sobre él, describiéndolo como una figura servil y sometida en el contexto del apoyo económico internacional.

Desde el radicalismo, Martín Lousteau, senador nacional y candidato a diputado en la Ciudad de Buenos Aires, criticó las declaraciones de Trump que condicionaron la ayuda financiera a Argentina al resultado de las elecciones legislativas. Lousteau afirmó: "Trump no quiere ayudar a un país. Solo busca salvar a Milei. Nada bueno puede salir de todo esto. Los argentinos vamos a pagar muy caro el rescate de un gobierno que perdió el rumbo".

Facundo Manes, diputado nacional y candidato al Senado en la Ciudad de Buenos Aires, afirmó: “La Extorsión Avanza. El destino de los argentinos no puede depender del buen o mal humor de Trump. Presidente, la sociedad está primero. No convierta las elecciones en un chantaje”. Con esta declaración, enfatizó que las decisiones políticas y económicas del país no deben estar sujetas a presiones externas, y apeló a que la prioridad sea el bienestar de la sociedad argentina.

Maximiliano Ferraro, diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica, definió las declaraciones de Trump como “una extorsión abierta a la Nación Argentina﻿”. Afirmó que el apoyo económico de Estados Unidos dependerá de que Javier Milei “gane las próximas elecciones”. Afirmó que esto no es cooperación entre países libres, sino un condicionamiento político y una injerencia extranjera en asuntos internos que degrada la independencia nacional.

Señaló además que no hay “auxilio financiero” a la República Argentina, sino una transacción personal y facciosa entre dos presidentes, cuyos costos y consecuencias deberán asumir los argentinos y estadounidenses. Así, responsabilizó a Milei, Caputo y Bausili por haber convertido a Argentina en un país que pide limosnas en lugar de respeto, confundiendo el apoyo internacional con sometimiento. Enfatizó que la verdadera defensa de la libertad comienza con el respeto.

MV/DCQ