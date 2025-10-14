En una intervención de alto voltaje político, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, sentenció el futuro del ministro de Economía, Luis Caputo, al asegurar que es "un ministro caído" y "terminado". La exdiputada basó su lapidaria definición en la pérdida de credibilidad del funcionario, argumentando que la intervención directa del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, en los asuntos económicos de Argentina deja en evidencia su falta de autoridad. "Cuando el que tiene que hablar es el jefe del Tesoro de los Estados Unidos, es porque vos tenés un ministro caído", disparó Carrió.

Las declaraciones de la dirigente se produjeron en un clima de máxima tensión económica y en la antesala de las próximas elecciones. La reciente volatilidad de los mercados, con la caída de los bonos tras las declaraciones de Donald Trump que condicionaron el apoyo a la Argentina, pusieron de manifiesto la fuerte dependencia del Gobierno de los factores externos. Es en este marco que Carrió apuntó directamente al corazón del equipo económico, señalando su debilidad estructural.

Carrió no se guardó nada y profundizó su crítica al desempeño de Caputo, a quien dijo haber visto en una aparición pública reciente. "Lo escuché el otro día, era un taradito hablando", lanzó. Según la líder de la CC, el ministro se equivocó al culpar a la oposición por la crisis, en lugar de asumir la responsabilidad "de todos los desastres que hicieron, sobre todo a partir de julio". Concluyó, tajante: "Este equipo económico está caído. Punto, no tiene autoridad y cuando no tenés autoridad, no tenés autoridad".

El análisis de Carrió no se limitó al ministro, sino que escaló hasta la figura del presidente. Al ser consultada sobre Javier Milei, lo definió como "una experiencia pasajera, ególatra, cruel y perversa". Además, sostuvo que el mandatario es la expresión de "una sociedad rota" .

Ante la pregunta de Novaresio sobre si el Gobierno era cruel o perverso, Carrió explicó su particular distinción. Sostuvo que la perversidad se diferencia de la crueldad porque implica disfrutar del sufrimiento ajeno. "¿Cuál es la diferencia con la perversidad? Es cuando vos gozás en la crueldad", detalló, para luego afirmar sin rodeos que la administración actual "es perversa".

La trama de fondo: el vínculo con Estados Unidos y la tensión en los mercados

La dura crítica de Carrió al equipo económico se da en el marco de la principal apuesta internacional del Gobierno de Javier Milei: un alineamiento total con el partido Republicano de los Estados Unidos. El punto más alto de esta estrategia fue la reciente reunión del presidente con el mandatario Donald Trump, un encuentro que buscó consolidar un respaldo político y financiero para la Argentina, en un intento por conseguir un nuevo salvataje económico por fuera de los canales tradicionales.

Sin embargo, esta jugada demostró ser de alto riesgo y generó efectos adversos en el corto plazo. Lejos de traer calma, la alianza explícita con Trump provocó una fuerte incertidumbre en los mercados. Luego de que el líder republicano condicionara públicamente el futuro apoyo a la Argentina, los bonos soberanos se hundieron, evidenciando la fragilidad de la economía local ante los idas y vueltas de la política.

Es en este escenario que la figura del secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, cobró relevancia, opacando por completo al ministro Caputo. En las últimas semanas, fue Bessent quien se convirtió en el vocero de las posibles soluciones para Argentina, hablando de canjes de divisas y líneas de crédito. Por este motivo, Carrió argumentó que Caputo perdió toda autoridad, debido a que las decisiones y anuncios importantes ya no pasan por el Palacio de Hacienda.

