Elisa Carrió vinculó el narcotráfico con la política: "Son todos cómplices"

Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica, apuntó contras las autoridades políticas del país, sosteniendo que la Argentina está "tomada" por el narcotráfico. Las declaraciones de la exlegisladora se produjeron tras la detención de "Pequeño J", en el marco de la investigación por el triple crimen en Florencio Varela.

"Si lo tenés identificado desde el primer momento, es porque sabés quién opera", señaló Carrió este martes 30 de septiembre por la noche. Fue durante una entrevista en Todo Noticias (TN), luego de que las autoridades anunciaran la detención en Perú de Tony Janzen Valverde Victoriano (20), el presunto autor intelectual del triple crimen.

Detuvieron en Perú a “Pequeño J”, presunto autor intelectual del triple femicidio de Brenda, Lara y Morena

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"El crimen se podría haber evitado si detenían a estas bandas antes, si prevenían el narcotráfico. No lo hacen porque son cómplices y financian la política", sostuvo Carrió y agregó: "Esto es realismo mágico. Es como si estuviéramos en Cartagena. Cuando se quieren encontrar las cosas se hace en dos días. Pero el narcotráfico lleva 30 años".

La líder de la Coalición Cívica insistió: "Es como la solución mágica de Rosario, llegaron (Maximiliano) Pullaro y Patricia (Bullrich) y desapareció mágicamente (el narcotráfico). Es imposible. En algunos lugares hay narcotráfico y no lo buscan".

"Si le hubiera tocado a una sola chica, o si a chica hubiera vivido sola en la 1-11-14, esto no se sabía. ¿Por qué las autoridades de la provincia de Buenos Aires, las autoridades federales, todos saben todo? porque la Inteligencia lo tiene claro", indicó y remarcó que "el poder económico no hace nada".

Triple femicidio de Brenda, Lara y Morena: detuvieron en Lima al ladero de “Pequeño J”, Matías Ozorio, buscado por Interpol

"Yo vengo denunciando esto hace 25 años. Dentro de la 1-11-14 operan los peruanos, que se van turnando. Y se matan familias enteras. No hay denuncias porque la policía no entra y cobra afuera. Te matan a los hijos, por eso no se denuncia", añadió la exlegisladora.

Carrió también aseguró que fue víctima de una amenaza de muerte "por una causa que está reservada" y remarcó que la droga "financia la política en la Argentina" al menos desde 1989. "Todos saben todo. Es una organización trasnacional. Son todos cómplices", insistió.

Con respecto a la investigación del triple crimen, agregó: "El chico este ("Pequeño J") pudo haber sido el autor intelectual, pero no se vayan a México, sino al comando de Capital y Brasil. Ahí operan". Luego concluyó: "Lo que me preocupa del narcotráfico es que la Argentina ya está tomada y que ya vinieron las drogas sintéticas".

AS/ff