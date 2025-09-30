Triple femicidio de Brenda, Lara y Morena: detuvieron en Lima al ladero de “Pequeño J”, Matías Ozorio, buscado por Interpol

El triple femicidio de Florencio Varela sumó un nuevo capítulo este lunes con la captura en Lima, Perú, de Matías Agustín Ozorio, señalado como mano derecha de “Pequeño J”, presunto autor intelectual de los asesinatos. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, confirmó la detención a través de su cuenta de X: "El prófugo Matías Agustín Ozorio fue detenido en la ciudad de Lima, en un trabajo conjunto de la Policía Nacional de Perú e Interpol de PFA".

Al momento de su arresto, Ozorio habría alegado que viajó a Perú engañado por un “narco mafioso”. Con su caída, ya son ocho los detenidos en el marco de la causa por los femicidios de Brenda del Castillo (20), Lara Gutiérrez (15) y Morena Verdi (20), quienes fueron halladas el 24 de septiembre en Villa Vatteone, tras permanecer cinco días desaparecidas. Según la investigación, las jóvenes fueron secuestradas, torturadas y enterradas.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, las víctimas habían sido invitadas a una supuesta fiesta en el Bajo Flores, que resultó ser una emboscada. Fueron trasladadas a una vivienda de Florencio Varela, donde finalmente fueron asesinadas. La Justicia apunta como principal responsable a “Pequeño J”, jefe narco que continúa prófugo y tiene pedido de captura internacional.

Los primeros detenidos por el caso fueron Magalí Celeste González Guerrero (28), Andrés Maximiliano Parra (18), Iara Daniela Ibarra (19) y Miguel Ángel Villanueva Silva (27), ya trasladados al penal de Melchor Romero. Luego se sumaron Víctor Sotacuro Lázaro, arrestado en Bolivia, y Ariel Giménez, acusado de cavar la fosa en la que fueron enterradas las víctimas. También fue apresada Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro, quien habría estado con él la noche del crimen.

La detención de Ozorio se conoció pasadas las 19, veinte minutos después de que la ministra Bullrich lo anunciara en redes sociales. “Estamos trabajando su extradición a la Argentina”, agregó. Horas antes, la Policía Federal había allanado cuatro domicilios en busca del prófugo, secuestrando elementos vinculados a la causa.

Ozorio residía en el asentamiento Villa 21-24, y solía frecuentar la Zavaleta y la 1-11-14, hasta que se lo vinculó con “Pequeño J” tras el hallazgo de los cuerpos de las jóvenes. Su extradición y eventual declaración serán claves para profundizar en la cadena de responsabilidades de un crimen que conmocionó al país.

