En el marco de la investigación por el triple crimen de Florencio Varela, durante las últimas horas en una comisaría de Barracas llegó una carta anónima que habla sobre un presunto cómplice del narco peruano "Pequeño J" que es señalado como el autor intelectual de los asesinatos de Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15).

El manuscrito, según indicó Clarín, fue encontrado durante la tarde del lunes en la guardia de la Comisaría Vecinal 4D, ubicada en California 1850, a unos tres kilómetros de la villa 21-24 donde operaba "Pequeño J", y hace referencia a una nueva figura identificada en el papel como "Emanuel Nicola".

En desarrollo...