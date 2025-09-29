En medio de la conmoción por el triple crimen de Florencio Varela, que implicó el asesinato de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), el padre de una de las jóvenes puso en duda la figura de "Pequeño J", el presunto narco que habría sido el autor intelectual del crimen.

"No existe el 'Pequeño J'. ¿Pidieron un antecedente penal de 'Pequeño J'?. O sea... es un sobrenombre, es un apodo. ¿De dónde lo sacaron? Que me explique la Justicia de dónde sacaron ese nombre. ¿Cómo puede ser el autor intelectual un pibe de 20 años y ser líder de la supuesta banda? No puede ser nunca", declaró el hombre en diálogo con Clarín.

Leonel Del Castillo, padre de Brenda, rompió el silencio en medio de la sentada que se realizó en la rotonda de La Tablada, en La Matanza, durante la cual se reunieron amigos, familiares y vecinos de las jóvenes para pedir justicia por las tres chicas que habían desaparecido el 19 de septiembre y luego fueron encontradas enterradas en Florencio Varela.

"Ese es un nombre inventado. Que me expliquen la Justicia y la Policía. Esto es un chiquitaje, un circo, son gente precaria, porque te das cuenta de cómo hicieron las cosas. Porque si fuera gente mafiosa de verdad, no deja rastros. Acá dejaron rastros. Habrá alguien, dos o tres, que saben cómo son las cosas, pero no son todos", amplió.

En sus declaraciones, el hombre de 39 años calificó como un invento mediático o judicial las hipótesis que señalan a "Pequeño J", un presunto jefe narco de 20 años de nacionalidad peruana, y sostuvo la idea de que la trama detrás de los asesinatos podría ser más compleja.

Las víctimas del triple crimen en Florencio Varela.

Por su parte, Sabrina Del Castillo, madre de Morena, también puso en duda la hipótesis de que Tony Janzen Valverde Victoriano ("Pequeño J") sea el responsable de los homicidios de las dos jóvenes de 20 años y la adolescente de 15, como señalaron los investigadores del caso.

"Para mí a cualquiera que le preguntás por el tipo ese... ¿Sabés qué parece? El verdulero de la esquina, no parece ningún jefe narco. En serio, gente. No es capaz de negociarme ni un cajón de naranjas. Obvio que no es él", manifestó la mujer en diálogo con Radio Rivadavia.

La madre de una de las víctimas también sostuvo que hay personas que intentan "desviar la investigación", aunque no dio más detalles, y añadió: "Ayer desapareció otra chica y van a seguir desapareciendo chicas para que deje de hacer ruido la de ellas. No quieren que hagamos ruido pero yo voy a seguir. Ya no sabemos qué pensar. No puedo confiar en nada y en nadie".

La mujer de 43 años también habló durante la manifestación para pedir justicia y sostuvo que Morena, su hija, y Brenda fueron asesinadas por error tras haber sido confundidas con otras chicas que habrían estado vinculadas a un presunto entramado de redes de trata.

"Mataron a dos pibas que nada que ver", lanzó de forma contundente y apuntó directamente contra Agostina, hermana de Lara -la tercer joven asesinada-, sugiriendo que la chica tendría vínculos con los posibles asesinos.

Antonio Del Castillo, abuelo de Brenda y Moreno, también se sumó a la lista de familiares que dudan de la presunta autoría intelectual del crimen por parte de "Pequeño J". "Este chico parece que lo manipularon. No tiene la imagen", expresó en diálogo con Clarín.

Quién es "Pequeño J"

Tony Janzen Valverde Victoriano Valverde, de apenas 20 años, es el criminal más buscado del país. Identificado como "Pequeño J" es señalado como el autor intelectual de los asesinatos de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15).

Hasta el momento, la Policía realizó operativos en distintos puntos estratégicos en busca del narco. Uno de ellos se llevó adelante en Isidro Casanova, en un búnker que funcionaba como "aguantadero" de Valverde. Otro allanamiento se desarrolló en el barrio porteño de Barracas, donde el narco habría dejado trampas electrificadas para impedir el avance de la policía y un mensaje escrito en una hoja dirigido directamente a las fuerzas de seguridad.

El coronel Juan Carlos Bazoalto, director de Interpol en Bolivia, confirmó que todos los aeropuertos y pasos fronterizos del país vecino están bajo vigilancia estricta para dar con "Pequeño J". "Tenemos controles en todos los puntos migratorios", aseguró en declaraciones a TN, al tiempo que destacó que las alertas internacionales siguen activas.

Según la reconstrucción judicial, Valverde no solo habría ordenado el traslado de las víctimas hacia la casa de Florencio Varela donde fueron ejecutadas, sino que también planificó la transmisión en vivo de la tortura a través de un grupo privado en redes sociales.

