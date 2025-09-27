Uno de los implicados en el triple homicidio ocurrido en la localidad bonaerense de Florencio Varela fue detenido en la ciudad boliviana de Villazón y trasladado a la Argentina, donde quedó a disposición de la justicia. Se trata de Lázaro Víctor Sotacuro.

Triple crimen de Florencio Varela: arrestaron en Bolivia al quinto sospechoso

El procedimiento se llevó adelante el jueves por la tarde en el marco de un operativo conjunto entre la Brigada de Investigaciones de La Quiaca y fuerzas de seguridad del Estado Plurinacional de Bolivia. El sospechoso fue localizado en una hostería cercana al puente internacional y aprehendido alrededor de las 20; luego fue trasladado al territorio argentino, convirtiéndose en el quinto detenido.

Según la investigación de la tortura y asesinato de Lara Gutiérrez, Brenda Del Castillo y Morena Verdi, Sotacuro sería el dueño de la camioneta blanca en la que recogieron a las chicas en La Matanza, y en la que las conducirían al sitio de la masacre, en Florencio Varela.

El implicado quedó a disposición de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios de La Matanza, con intervención del Juzgado de Garantías Nº 4, y fue sometido a un examen médico en un nosocomio local antes de ser alojado en la comisaría seccional 17 de La Quiaca, a donde arribó cerca de las 3 de la madrugada de hoy.

El operativo contó con la custodia de la Brigada de Investigaciones, el Grupo Operativo Frontera, efectivos de la Policía Federal y de Gendarmería Nacional, además de un cerrojo perimetral dispuesto por el Centro de Gestión de Seguridad Ciudadana de La Quiaca para evitar la irrupción de medios de comunicación.

Por directiva superior, se dispuso que personal del Cuerpo Especial de Operaciones Policiales realizara el traslado del detenido hacia San Salvador de Jujuy, donde quedó bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación.

Las medidas adoptadas fueron supervisadas por la Jefatura Regional, con la presencia del fiscal de investigación Omar Alberto Mendivil y el ayudante fiscal Luis Cavanna.

Son cinco los detenidos e imputados por el triple crimen de Florencio Varela: Miguel Ángel Villanueva Silva (25 años), María Celeste González Guerrero (28), Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18).

