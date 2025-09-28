Triple crimen: detuvieron a quien habría cavado el pozo para arrojar los cuerpos de Brenda, Morena y Lara

La investigación del espantoso triple crimen de Florencio Varela sigue avanzando y este sábado la Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvo a un sujeto que, sospechan, habría sido el encargado de cavar el pozo en el patio de la casa de Río Jachal y Chañar donde los narcos sepultaron los cuerpos de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15).

Se trata de Ariel Giménez, de 29 años, al que la policía buscaba en las últimas horas y ahora pretenden avanzar en determinar si su rol en el el triple crimen se limitó al pozo del patio, sin conocer la increíble saña criminal de la banda narco y lo que iban a hacer con Brenda, Morena y Lara. O si en cambio formaba parte más cerca del entramado de ese grupo narco que tenía a la casa de Varela "para algunas situaciones".

La detención de Giménez trascendió este sábado, pero se produjo en las últimas horas del viernes, durante un operativo de allanamientos en la localidad de Florencio Varela. Según fuentes vinculadas con la investigación, la policía llegó a Giménez porque lo mencionaron algunos de los detenidos por el tétrico triple asesinato.

El patio de la casa de Florencio Varela donde sepultaron los restos de Brenda, Lara y Morena.

El caso forma parte de una investigación más amplia sobre una red delictiva dedicada al narcotráfico, que operaba en distintas zonas del sur del conurbano. El fiscal Gastón Duplaá estuvo a cargo de las imputaciones iniciales, y luego esas tareas pasaron a manos de la Fiscalía de Homicidios de La Matanza, que dirige Carlos Arribas.

Con la detención, Giménez quedó a disposición de Arribas y en las próximas horas será indagado a ver si puede brindar más detalles que lleven a los investigadores a seguir avanzando en llevar a todos los que colaboraron con ese impresionante hecho de sangre al banquillo de la Justicia.

Sin novedades todavía de Pequeño J

El objetivo principal de los investigadores sigue siendo dar con Pequeño J, el joven narco identificado Tony Janzen Valverde Victoriano, de 20 años, peruano, que habría sido el autor intelectual de esta masacre que estremece al país.

La foto que difundieron de Pequeño J, el narco peruano que habría ordenado torturar y asesinar a Brenda, Morena y Lara.

Este sábado no hubo novedades, al menos que se hayan hecho públicas, sobre la tarea de la policía tras los pasos de Valverde, y se cree como detalle obvio que intentaría salir del país, pero al menos hasta este sábado seguía en condición de prófugo y buscado en todo el país.

