Trampas electrificadas y 50 balas: cómo es la frenética búsqueda de ‘Pequeño J’

Tony Janzen Valverde Victoriano Valverde, de apenas 20 años, es el criminal más buscado del país. Lo señalan como el autor intelectual de los asesinatos de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), y recién en estas últimas horas se dio a conocer su nombre completo. Y su cara.

Hasta el momento, la Policía realizó operativos en distintos puntos estratégicos en busca del narco. Uno de ellos se llevó adelante en Isidro Casanova, en un búnker que funcionaba como “aguantadero” de Valverde. Allí, los agentes incautaron una pistola Glock modelo 40 y 50 municiones listas para ser utilizadas.

Otro allanamiento se desarrolló en el barrio porteño de Barracas. En ese lugar, “Pequeño J” dejó un escenario que reflejó tanto su violencia como su capacidad de planificación: trampas electrificadas para impedir el avance de la policía y un mensaje escrito en una hoja dirigido directamente a las fuerzas de seguridad. Para los investigadores, esa maniobra fue un intento de sembrar miedo en quienes lo persiguen.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La pesquisa también apunta a su círculo más cercano. La Justicia identificó a Matías Agustín Ozorio, de 28 años, como su mano derecha. Sobre él pesa una orden de captura nacional e internacional, con la sospecha de que podría estar organizando la fuga de Valverde fuera del país. “Ambos son prófugos de altísima peligrosidad”, remarcan los voceros.

Mientras tanto, el mapa de detenciones sigue ampliándose. Ya son cinco los apresados: entre ellos dos parejas —una argentina y otra peruana— acusadas de homicidio agravado, y Lázaro Víctor Sotacuro, quien fue localizado en Bolivia, en la ciudad fronteriza de Villazón, tras un operativo cerrojo coordinado por Interpol.

El coronel Juan Carlos Bazoalto, director de Interpol en Bolivia, confirmó que todos los aeropuertos y pasos fronterizos del país vecino están bajo vigilancia estricta para dar con “Pequeño J”. “Tenemos controles en todos los puntos migratorios”, aseguró en declaraciones a TN, al tiempo que destacó que las alertas internacionales siguen activas.

Según la reconstrucción judicial, Valverde no solo habría ordenado el traslado de las víctimas hacia la casa de Florencio Varela donde fueron ejecutadas, sino que también planificó la transmisión en vivo de la tortura a través de un grupo privado en redes sociales. Ese detalle, espeluznante, lo define para los investigadores como un narco “extremadamente sanguinario” .

Por estas horas, la búsqueda se centra en Buenos Aires, el conurbano y la frontera norte. Cada allanamiento aporta nuevas pistas, pero también deja en evidencia la capacidad del fugitivo para moverse con rapidez y dejar tras de sí mensajes intimidantes. La foto de Valverde ya circula en los principales organismos de seguridad de la región. Su caída, coinciden los investigadores, es solo cuestión de tiempo.