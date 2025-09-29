Triple crimen: qué se sabe sobre la identidad de "Pequeño J" y la captura que tramitó el fiscal y un juez de garantías

Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, es el principal sospechoso del triple crimen de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20), las tres chicas torturadas y asesinadas en una casa de Florencio Varela. Sin embargo, la identidad del joven sindicado como presunto líder de un grupo narcocriminal que operaba desde la Villa 1-11-14 comenzó a generar sospechas después de la difusión de su documento y la alerta roja de Interpol.

"No existe el 'Pequeño J'. ¿Pidieron un antecedente penal de 'Pequeño J'?. O sea... es un sobrenombre, es un apodo. ¿De dónde lo sacaron?", se preguntó Leonel del Castillo, padre de una de las víctimas en declaraciones al medio Clarín. Sus dichos se basan en algunos rumores que se desprenden de una presunta manipulación con Inteligencia Artifical de la cédula que pertenecería a Valverde Victoriano.

La circulación de esa ficha, replicada por distintos medios, buscó aportar datos sobre el principal sospechoso y derivó en una orden de captura emitida por la Organización Internacional de Policía Criminal (mundialmente conocida como Interpol). Ante estas versiones sobre las irregularidades del documento, fuentes oficiales desmintieron la información tras la consulta que hizo PERFIL, indicando que el requerimiento "está avalado por jueces, fiscales y organismos internacionales".

"Hay una orden de captura nacional e internacional y una alerta roja de Interpol. Sin una identidad concreta no se puede generar eso", añadieron acerca del acusado de ser el autor intelectual del "triple femicidio narco", que actualmente es intensamente buscado junto a quien sería su mano derecha y habría participado de los asesinatos: Matías Agustín Ozorio.

El documento de Tony Janzen Villaverde, alias "Pequeño J"; difundido por las autoridades.

