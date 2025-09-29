Víctor Lázaro Sotacuro fue detenido el viernes pasado en Bolivia, acusado de ser uno de los choferes de los vehículos involucrados en el triple crimen de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20), tortuadas y asesinadas en Florencio Varela. A la espera de su indagatoria, su abogado y su sobrina dialogaron con la prensa y denunciaron que había huído al país limítrofe porque "está bajo amenaza" y su paso por el lugar del hecho fue "de casualidad".

"Supuestamente ellos estuvieron cerca del lugar donde ocurrió todo. Pero ellos estaban ahí porque los llamaron para que hagan de remís de una persona de ese barrio", expresó Guillermo Endi, defensor de Sotacuro. Acorde a esta versión, el detenido iba a una fiesta a buscar a una persona: "Víctor le dijo a su sobrina y a otro muchacho si lo acompañaban a buscarlo".

Triple crimen: qué se sabe sobre la identidad de "Pequeño J" y la captura que tramitaron el fiscal y un juez de garantías

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Las imágenes de las cámaras muestran al hombre arrestado en la ciudad boliviana de Villazón por el camino que pasó la Chevrolet Tracker que transportó a las víctimas desde La Matanza hasta Villa Vatteone. Según la acusación, supuestamente habría conducido un Volskwagen Fox que se desempeñó como apoyo de este rodado. Horas más tardes, las jóvenes fueron asesinadas en ese domicilio.

"Puedo demostrar con datos el trayecto del auto y que tanto Víctor, como su sobrina Florencia y otro muchacho estaban ahí de casualidad", insistió el abogado en declaraciones al canal TN. Así, Endi precisó que el Fox fue por Autopista, luego "tomó en Puerto Madero el peaje de Dock Sud, y continuó hacia Acceso Sudeste y en el acceso toman el triángulo de Bernal para ir para Varela".

En este sentido, el auto llegó hasta esa localidad "en calidad de remís" para buscar a una persona que Sotacuro previamente conocía y tenía confianza. "Ellos estaban ahí porque los llamaron para que hagan de remís de una persona de ese barrio", añadió.

Además, los tres se habrían quedado en un kiosco "tomando algo" y cerca de la medianoche regresaron realizando el camino a la inversa después de que su sobrina le pidiera que regresen. "Víctor dijo que no había ningún problema y volvió para llevarlos al barrio. Tengo el registro de todos los peajes", mencionó el letrado.

El vehículo del ciudadano peruano capturado en la ciudad fronteriza a La Quiaca tiene adjudicada la función de haber trasladado a supuestos sicarios o a personas que luego habrían presenciado los crímenes, según los investigadores. Sin embargo, existe un bache temporal entre las 2 y las 5 de la madrugada del sábado 20 de septiembre -momento en que habrían matado a las chicas- donde no se tiene registro sobre qué habría hecho Sotacuro.

"Te puedo decir hasta la una de la mañana. Estoy ansioso por ver a Víctor y me relate qué hizo entre las dos de la mañana y las cinco que volvió al barrio", cerró Indi.

"Lo amenazaron a él y a mi tía", dijo la sobrina del sospechoso

Más tarde, Florencia, la sobrina del quinto sospechoso del "triple femicidio", confirmó que ella estuvo a bordo del Volkswagen Fox pero la persona que manejaba era "un amigo en común", ya que Víctor viajaba en el asiento trasero.

"El auto es de mi tío, pero el telepase está a mi nombre. Llegamos como a las 21, nos dijo que el pasajero se iba a volver como en tres horas y le dije que nos trajera para el barrio (en Bajo Flores", porque yo tenía que trabajar", sostuvo. "Estuvimos tomando unas latas a cinco cuadras de donde está esa casa, después de ver la noticia supe que estuvimos cerca", añadió.

Florencia, la sobrina de Víctor Sotacuro.

En ese contexto, la joven -que también fue captada por las cámaras de vigilancia en el asiento del acompañante del Fox vinculado a la causa- negó haber tenido relación con el hecho o con la banda narco que supuestamente lidera el principal sospechoso, Tony Janzen Villaverde, alias "Pequeño J": "Salgo a hablar porque dicen que nosotros planificamos algo o tenemos algo que ver".

"No estuve en la casa, hay cámaras. Voy a dar mi celular, tengo el auto para dar y lo que quiera el fiscal; estoy a disposición de la Justicia". Por último, comentó que su tío abandonó el país porque estaba asustado: "Lo amenazaron a él y a mi tía", concluyó.

Además de Sotacuro, la Policía detuvo a Ariel Giménez (29), apuntado como el hombre que cavó los pozos donde el martes pasado se encontraron los cuerpos de Brenda, Lara y Morena. Previamente, quedaron bajo arresto Miguel Villanueva Silva (25), Celeste González Guerrero (28), Daniela Ibarra (19), Andrés Parra (18), que están imputados por "encubrimiento".

FP