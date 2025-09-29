Triple crimen: realizan allanamientos para localizar a "El pequeño J"

En el marco del avance de la causa tras el triple crimen de Lara, Morena y Brenda, Interpol emitió una alerta roja con el nombre, fotografía y descripción de "El pequeño J", señalado como el líder de la banda que llevó adelante el plan macabro. Hasta el momento hay seis detenidos.

En ese contexto, la Policía bonaerense allanó un búnker en Isidro Casanova, localidad del partido de La Matanza, en Buenos Aires, que funcionaría como “aguantadero” de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “El pequeño J".

El joven de 20 años es buscado como presunto autor intelectual del triple femicidio de Florencio Varela, donde fueron asesinadas Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15).

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Durante el procedimiento, los efectivos incautaron una pistola Glock modelo 40, similar a una 9 mm, 50 municiones y otros elementos de interés para la causa, reforzando la investigación contra la organización narco.

El sujeto señalado como líder de la banda nació en La Libertad, Perú, y desde joven mostró una fuerte tendencia a la violencia y facilidad para integrarse en redes delictivas. Investigadores lo describen como “extremadamente sanguinario” y sin límites a la hora de disciplinar a sus subordinados.