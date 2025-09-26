Cayó importante banda narco: cinco detenidos y 48 panes de cocaína valuados en 1800 millones de pesos

Tras ocho meses de investigaciones, la Fuerza Policial Antinarcotráfico llevó adelante un megaoperativo con 12 allanamientos simultáneos en distintos sectores de la ciudad de Córdoba, que culminó con la detención de cinco sujetos mayores de edad y el secuestro de una importante cantidad de estupefacientes.

El procedimiento contó con la participación de 120 efectivos de personal operativo, investigativo y de la División K-9, quienes irrumpieron simultáneamente en inmuebles ubicados en los barrios La Toma, El Trébol, Las Violetas, Carrara de Horizonte, General Paz, Centro y Las Palmas.

Durante los registros, la FPA incautó 48 panes de cocaína con un peso total de 50 kilos y 932 gramos (equivalentes a unas 356.525 dosis aproximadamente). Además, se secuestraron dosis de marihuana, dos armas de fuego, un vehículo, dinero ($12.598.150 7 54.690 dólares), una máquina de contar billetes y otros elementos de interés para la causa.

El valor estimado de la cocaína incautada asciende a 1.350.019 de dólares, cifra que en moneda nacional supera los $1.782.625.000 millones de pesos.

De los inmuebles allanados, cuatro funcionaban como puntos de venta, otros como lugares de acopio, y uno estaba destinado al fraccionamiento y estiramiento de la sustancia. También se constató la venta de droga en la vía pública, frente a algunos de estos domicilios.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno dispuso el traslado de los detenidos a sede judicial, donde quedaron imputados conforme a la Ley Nacional de Estupefacientes.