Gran hallazgo: encuentran dinosaurio de hace 70 millones de años

Un grupo de científicos descubrió el fósil de un dinosaurio carnívoro hasta ahora desconocido, al que llamaron Joaquinraptor casali, que vivió hace unos 70 millones de años.

Los restos fueron hallados cerca del Lago Colhué Huapi, en la provincia de Chubut, Argentina. El hallazgo fue realizado por investigadores del Conicet y universidades públicas de la Argentina y del Museo de Historia Natural Carnegie de los Estados Unidos.

La noticia fue publicada en la revista Nature Communications. El equipo de investigadores identificó un esqueleto que incluye parte del cráneo, vértebras, costillas, huesos de patas y brazos, y otros fragmentos. Al hacer el análisis de los restos, pudieron detectar que se trataba de un género y una especie desconocidos y le pusieron Joaquinraptor casali.

El nombre Joaquinraptor se eligió en tributo al hijo del primer autor, Lucio Manuel Ibiricu, investigador del Instituto Patagónico de Geología y Paleontología, que depende del CONICET-CENPAT en Puerto Madryn.

Los restos hallados pertenecieron a un ejemplar adulto de unos 19 años al momento de su muerte, según se pudo determinar al analizar las marcas de crecimiento en la tibia.