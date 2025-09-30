En el marco de la investigación por el triple femicidio de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20), la Policía Bonaerense encontró uno de los autos que se habría usado en la noche del hecho, durante el traslado de la víctimas hasta Florencio Varela. Víctor Sotacuro, dueño del vehículo, y su sobrina, Florencia Ibáñez, serán indagados esta mañana.

El auto encontrado es un Volkswagen Fox que conducía Sotacuro, uno de los imputados del caso, la noche del viernes 19 de septiembre. El hombre, de 41 años y detenido en Bolivia, viajaba en ese auto junto a Ibáñez, quien fue detenida en vivo tras dar una entrevista televisiva.

Triple femicidio: la sobrina del chofer fue detenida luego de dar una entrevista televisiva

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El hallazgo de uno de los elementos clave del caso ocurrió en las primeras horas de este martes en la ribera del partido de Quilmes. Apareció sobre la avenida Cervantes, a la altura de avenida Italia y a pocos metros del Club Náutico de Quilmes.

Los investigadores sospechan que el vehículo sirvió de apoyo y acompañó a la camioneta Chevrolet Tracker en la que fueron trasladadas las víctimas desde La Matanza hasta Florencio Varela, donde fueron brutalmente asesinadas. Se cree que el auto del hombre de nacionalidad peruana trasladó a los sicarios o a testigos de los crímenes. Tampoco descartan que él mismo haya estado presente.

En cuanto a la participación de Ibáñez, ella misma confirmó en declaraciones televisivas antes de su detención que estuvo en el vehículo junto a su tío esa noche. Sin embargo, aseguró no tiene relación con el crimen.

Los investigadores sospechan que en el Volkswagen Fox que conducía Víctor Sotacuro viajaron sicarios o a testigos de los crímenes.

La Justicia dio con el chofer del Volkswagen Fox luego de que el auto fuera registrado por cámaras de seguridad cerca de la casa donde fueron enterradas las tres chicas, y antes de regresar a la villa 1-11-14 del Bajo Flores, donde tiene domicilio.

Después de los asesinatos, se cree que Sotacuro escapó a Bolivia, donde fue capturado el sábado pasado en el pueblo fronterizo de Villazón. Tras un rastreo coordinado con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Jujuy, fue trasladado a Jujuy y luego a la Cárcel de Sierra Chica, en Olavarría.

Qué se sabe sobre la identidad de "Pequeño J" y la captura que tramitaron el fiscal y un juez de garantías

Se espera que en el transcurso de esta mañana Sotacuro e Ibañez sean trasladados hasta la fiscalía de San Justo para ser indagados por el fiscal de Homicidios de La Matanza, Carlos Adrián Arribas. En un principio se pensó que el acusado participaría de la audiencia por videollamada desde la cárcel de Sierra Chica, pero finalmente se resolvió que deberá estar de manera presencial.

El lunes fue el turno de Ariel Giménez, detenido en Florencio Varela y acusado de cavar el pozo donde hallaron a las chicas. Al igual que los otros imputados, se negó a declarar.

Las declaraciones de la séptima detenida por el triple crimen en Florencio Varela

Florencia Ibañez, sobrina del principal sospechoso de dar apoyo al secuestro, quedó bajo custodia policial este lunes. Fue luego de presentarse ante el fiscal Arribas y reconocer que viajó en el Volkswagen Fox aquella noche, cuando las cámaras de seguridad la captaron dentro del auto.

En diálogo con TN, antes de ser detenida, la joven se desligó del hecho y dijo: "Sí dicen que hicimos de apoyo, eso dicen, pero no es así. Yo estuve en el auto porque es de mi tío, Víctor Sotacuro. Fue un cruce que tuvimos, porque yo también uso el auto, de hecho el Telepase está a mi nombre”.

Según su versión de los hechos, la noche del 19 de septiembre estaba en el Bajo Flores con un amigo cuando se encontró con su tío, que le pidió el vehículo para "buscar a un pasajero", un amigo del barrio, y le preguntó si quería acompañarlo.

Florencia Ibañez y Victor Sotacuro serán indagados este martes por el fiscal de Homicidios de La Matanza, Carlos Adrián Arribas.

La detenida contó que se subió al auto junto a su tío y su amigo, con quienes viajaron hasta Florencio Varela, donde pararon en un kiosco. "Me dice que había hablado con el pasajero y que le avisó que iba a necesitar el viaje en tres horas, eso habrá sido a las 9 de la noche. Ahí yo le dije que tenía que trabajar, y que me llevé al Bajo Flores de nuevo”, precisó.

De acuerdo con su testimonio, regresó a su barrio a las 12.48 de la noche. Ella y su acompañante se bajaron del auto y Sotacuro continuó solo su trayecto.

"Yo no estuve en la casa. No tengo relación con el hecho. Hay cámaras, hay pruebas. Voy a dar mi celular, voy a dar el auto y no sé qué otras cosas más quieren, yo doy todo y voy a hablar con la fiscal", aseguró.

Indagan a los últimos detenidos y las familias suman a Burlando y Storto como abogados

En paralelo, continúa la búsqueda de Pequeño J, el principal acusado en el caso. Esta mañana fue hallada en la Comisaría Vecinal 4D una nota manuscrita que indicaría dónde se encuentra el prófugo Tony Janzen Valverde Victoriano.

“El titular de la UFI N°12, a cargo del fiscal Carlos Arribas, dispuso el secuestro del sobre y su remisión a sede judicial, la revisión de las cámaras de seguridad de la guardia y la elevación de las actuaciones”, detallaron fuentes del caso a la agencia Noticias Argentinas.

TV/LT