Detuvieron en Perú a “Pequeño J”, presunto autor intelectual del triple femicidio de Brenda, Lara y Morena

La Policía Nacional de Perú, con información aportada por detectives de la Provincia de Buenos Aires, detuvo este martes a Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, señalado como el presunto autor intelectual del triple femicidio narco de Florencio Varela.

El joven de 20 años fue capturado en Pucusana, una zona de pescadores y balnearios a 70 kilómetros de Lima, luego de una serie de entrecruzamientos telefónicos que permitieron ubicarlo. Según fuentes de la investigación, había acordado encontrarse con su mano derecha, Matías Ozorio, quien también fue detenido horas antes en la capital peruana.

“Pequeño J fue al punto de encuentro con Ozorio, pero en vez de encontrarse con su ladero se topó con el personal de la Policía Nacional de Perú y quedó detenido”, detallaron voceros oficiales.

Con su arresto ya son nueve los detenidos por los crímenes de Brenda del Castillo (20), Lara Gutiérrez (15) y Morena Verdi (20), asesinadas y enterradas en una vivienda de Florencio Varela el pasado 24 de septiembre.

Noticia en desarrollo...