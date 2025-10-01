Flor Ibáñez y Víctor Sotacuro, los últimos arrestados por el triple femicidio, prestaron declaración y quedaron detenidos

Florencia Ibáñez y su tío Víctor Lázaro Sotacuro, el supuesto chofer de uno de los vehículos involucrados en el triple femicidio de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20), declararon este martes 30 de septiembre y quedaron detenidos. La joven y su familiar están siendo investigados por la Justicia porque, el día del asesinato, habrían usado un auto Volkswagen Fox como apoyo de la Chevrolet Tracker que llevó a las tres jóvenes desde La Tablada a Florencio Varela, donde fueron asesinadas. Además, cuando Sotacuro fue detenido tenía una herida en su mano que sería una mordedura causada por una de las víctimas del femicidio.

Fuentes del caso le confirmaron a Noticias Argentinas que el fiscal Adrián Arribas concluyó esta tarde la indagatoria a Ibáñez y a su tío. Al terminar estos procedimientos se estableció el secreto de sumario. Sotacuro fue llevado al penal de Sierra Chica e Ibáñez a la cárcel de mujeres de Magdalena. El próximo viernes se realizaría un peritaje a los celulares de los primeros 7 detenidos: Ibáñez, Sotacuro, Daniela Ibarra, Magalí Guerrero, Ariel Giménez, Maximiliano Parra y Miguel Ángel Villanueva Silva.

Triple crimen de Florencio Varela: arrestaron en Bolivia al quinto sospechoso

Guillermo Endi, abogado de Sotacuro y su sobrina, afirmó: “Fueron declaraciones muy claras”. Y, a continuación, agregó: “Quedó claro que Sotacuro no estaba en la casa de Florencio Varela (donde se cometió el triple femicidio)”, sino que “siempre estuvo” en el Volkswagen Fox, al igual que Ibáñez.

La información del Ministerio de Seguridad sobre Víctor Sotacuro

En ese punto, el letrado señaló que “no se puede hablar de lo que va a pasar” por el secreto de sumario, pero explicó que su defendido fue llevado a Sierra Chica porque es un sitio de máxima seguridad, y adelantó que “va a haber muchos más detenidos”. Además, negó que Sotacuro tenga una “mordedura en la mano”, diciendo que, en realidad, se trata de “una lastimadura porque lo golpeó la Policía en La Quiaca”.

Triple crimen en Florencio Varela: indagan a los últimos detenidos y las familias suman a Burlando y Storto como abogados

Por otra parte, este martes se realizaron allanamientos en Villa Zavaleta y la policía encontró, en el partido bonaerense de Quilmes, el Volkswagen Fox que habrían usado Sotacuro y su sobrina el día del crimen.

Las tres jóvenes asesinadas

La detención de Matías Ozorio, la mano derecha de “Pequeño J”

Fue detenido este martes 30 de septiembre en Perú, Matías Agustín Ozorio, el hombre de 28 años acusado de ser el lugarteniente de Victoriano Tony Janzen Valverde, alías “Pequeño J”, el supuesto organizador del triple femicidio en Florencio Varela.

Patricia Bullrich, ministra de seguridad de Javier Milei, reveló en su cuenta de X que el arresto se realizó en la ciudad de Lima gracias a “un trabajo conjunto de la Policía Nacional de Perú e Interpol de la Policía Federal Argentina. Estamos trabajando su extradición a la Argentina para hacer frente a la Justicia por el triple crimen”.

El posteo de Patricia Bullrich anunciando la captura de Ozorio

Una grabación registra el momento exacto en el que un oficial peruano le consulta al detenido su nombre, nacionalidad y las razones de su viaje a Perú, a lo que Ozorio contesta: “Me trajeron de engaño unos narcos mafiosos a quienes les debía plata. Hace una semana que estoy acá. Me escapé y vine con estos mismos narcos por la selva”.

