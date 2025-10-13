Luis Caputo vuelve a Washington, ahora acompañando al presidente Milei, y con agenda propia

El presidente Javier Milei, junto al ministro de Economía, Luis Caputo, volverán este lunes 13 de octubre a Washington para confirmar el acuerdo del swap que la semana pasada anunció el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. Ambos coinciden en esta travesía, pero cada uno tiene objetivos diferentes en su agenda de compromisos.

Javier Milei cumplirá con una agenda protocolar que incluye una reunión con su par de Estados Unidos, Donald Trump, además de la firma del libro de honor y la posible participación en la ceremonia homenaje a Charlie Kirk (esto último aún no está confirmado). Por su parte, Luis Caputo participará de la reunión anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

En este encuentro, el FMI publicará su informe anual sobre el estado de la economía mundial (WEO), que dará una idea del impacto que han tenido los aranceles del presidente estadounidense Donald Trump en el crecimiento mundial y en las principales economías.

Vale recordar que el titular de la cartera económica volvió de Washington el viernes 10 de octubre, donde negoció durante una semana el "salvataje financiero" con el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent. El resultado anunciado el jueves fue un swap de US$ 20.000 millones, además de la intervención inédita en el mercado de cambios ese mismo día y la continuidad de las bandas cambiarias.

De qué se trata la reunión anual de los miembros del FMI

Luis Caputo estará presente en la Reunión Anual de Membresía (AMM) del Instituto Internacional de Finanzas (IIF). Este año se llevará a cabo en Washington D.C. desde el martes 14 hasta el sábado.

Esta convocatoria busca poner en relieve la gama de desafíos geopolíticos y emergentes que afectan los servicios financieros globales.

La AMM ofrecerá una variedad de sesiones sobre los temas que transforman los mercados globales, la industria financiera y la economía mundial, incluida: la perspectiva económica y geopolítica mundial; el futuro de la regulación prudencial; inteligencia artificial y tecnologías emergentes, activos digitales y tokenización; y la innovación y las finanzas de transición, entre otros temas.

Se espera que, durante el evento, el ministro de Economía se reúna con la titular del FMI, Kristalina Georgieva con vistas a coordinar el paquete financiero impulsado por Trump.

Quienes participarán de la AMM

Quienes asistan o participen de manera virtual, podrán presenciar paneles y conversaciones con figuras prominentes como presidentes y directores ejecutivos de las principales instituciones financieras, ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales y configuradores de estándares globales de todo el mundo.

Entre los oradores que están confirmados se destaca Vladimir Werning, quien ocupa el cargo de vicepresidente del Banco Central de la República Argentina.

Quienes completan el listado son:

Ana Botín, presidenta ejecutiva, Banco Santander Michelle Bowman, vicepresidenta de supervisión de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal Carlos Cuerpo Caballero, Ministro de Economía, Comercio y Empresa, Reino de España Jamie Dimon, presidente del consejo de administración y director ejecutivo de JPMorgan Chase Valdis Dombrovskis, Comisario de Economía y Productividad; Implementación y Simplificación, Comisión Europea Kanetsugu Mike, Presidente, Grupo Financiero Mitsubishi UFJ Stephen Miran, miembro de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal Hester Peirce, Comisionado de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos Luke Pettit, subsecretario de Instituciones Financieras del Departamento del Tesoro de Estados Unidos Christian Sewing, director ejecutivo del Deutsche Bank Sim Tshabalala, director ejecutivo del grupo Standard Bank Group

Cuál será la agenda de Javier Milei en su visita a Washington del 14 de octubre

El presidente de Argentina estará acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el vocero presidencial, Manuel Adorni; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; y el ya mencionado ministro de Economía, Luis Caputo. Este último regresa por segunda vez en octubre a Washington, tan solo unos días después de afianzar el swap con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

El canciller Gerardo Werthein y el embajador argentino en EE.UU., Alex Oxenford, también formarán parte de esta comitiva que acompañaran al máximo mandatario nacional.

El presidente Milei viaja este lunes a Estados Unidos para la bilateral con Donald Trump

La agenda presidencial se compone de las siguientes actividades con horarios expresados en hora argentina:

Lunes 13 de octubre

15 hs - El Presidente Milei partirá en un vuelo especial rumbo a la ciudad de Washington, donde arribará a las 23 horas.

Martes 14 de octubre

01:50 hs - Arribo del Presidente a la Blair House. 12 hs - El Presidente Milei arribará a la Casa Blanca, donde saludará a su par norteamericano, Donald Trump, y firmará el libro de honor. Luego mantendrá una reunión con Trump. 12:45 hs - Almuerzo de trabajo en honor al Presidente Milei, del que participarán las comitivas argentina y estadounidense. 13:45 hs - Despedida al Presidente Milei, a cargo del Presidente Trump. 17 hs - Participación en la ceremonia de homenaje a Charlie Kirk (a confirmar). Horario a confirmar - Firma del Libro de Visitas de la Blair House y fotografía con el personal de la Casa de Huéspedes. 22 hs - Partida del vuelo especial que llevará al Presidente de regreso a la Argentina.

Miércoles 15 de octubre

8 hs - Arribo del Presidente a la ciudad de Buenos Aires.

