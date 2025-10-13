Con la participación de Javier Milei, IDEA pone todo a punto para el 61° Coloquio en Mar del Plata

Con la presencia del presidente Javier Milei, el empresariado se reunirá en el 61° Coloquio de IDEA, donde se debatirá desde este miércoles 15 de octubre las reformas estructurales que debería llevar adelante el país. Le ofrecerán al gobierno nacional y a los gobernadores provinciales la chance de presentar propuestas.

El evento que se desarrollará entre el 15 y el 17 de este mes en Mar del Plata, cuenta con más de un millar de inscriptos y una extensa lista de espera que demuestra una vez más el interés que genera. En esta ocasión contarán además con la presencia del máximo mandatario nacional, el ministro de Economía, Luis Caputo y el ministro de Modernización, Federico Sturzenegger.

Cabe recordar que, por estos días, el ministro de Hacienda estará en Washington en la Reunión Anual del Fondo Monetario Internacional, por lo que su participación en este evento será por vía virtual.

El Coloquio se desarrollará bajo el lema “Juega Argentina: competir, producir, innovar” en el Sheraton Hotel de Mar del Plata. Dentro de los ejes temáticos estarán las reformas laborales e impositivas, teniendo un eje central en el debate, ya que se han identificado como los principales problemas para el desarrollo productivo del país.

Expectativas de los directivos de IDEA

Santiago Mignone, presidente de IDEA, destacó que “si bien las empresas deben ganar competitividad en sus procesos internos, es importante que el Estado se involucre en temas clave como el impositivo”.

Entre los gravámenes a discutir, enumeró “retenciones, ingresos brutos, impuestos a cheque y tasas municipales”, al mismo tiempo que explicó que “todo lo que proponemos no debe poner en juego el equilibrio fiscal, otra condición que consideramos necesaria, aunque no suficiente”, remarcó el empresario.

Mignone también ponderó la necesidad de implementar una discusión acerca de "la simplificación del sistema tributario”, agregó además que es necesario que la Argentina discuta la reforma de la Ley de Coparticipación porque “es un mandato constitucional que está incumplido”.

Luciana Paoletti, directora ejecutiva de IDEA, por su parte destacó la necesidad de cambios en el mercado laboral, teniendo en cuenta que “el empleo no crece en forma privada y la productividad es baja”. Además, mencionó la necesidad de “rediscutir los convenios laborales y generar una justicia acorde, porque en muchos casos no parece ser tan predecible y razonable”.

Mariano Bosch, presidente del 61 Coloquio de IDEA, mencionó la necesidad de que las reformas apunten que las empresas tengan las herramientas necesarias para salir a competir: “Estamos convencidos de que las empresas se desarrollan si están dispuestas a competir”, señaló el directivo.

La agenda del Coloquio de IDEA en Mar del Plata

Este miércoles las actividades iniciarán a las 14hs con las palabras de Mariano Bosch, quien estará acompañado por Javier “Pupi” Zanetti, vicepresidente del Inter de Milán y fundador de la Fundación P.U.P.I.

Continuará con una exposición de Manuel Muñiz, rector Internacional de IE University y presidente de la Junta Directiva de IE New York College, sobre Orden Global, y se presentará una visión sobre Asia a cargo de Valentín de Miguel, Chief Strategy Officer en Accenture Growth Markets.

Luego será el turno de la actividad minera, con palabras de Paul Graves, Chief Executive de Rio Tinto Lithium.

Lo siguiente será una exposición del economista Esteban Domecq, de la consultora Invecq, y más tarde llegará el panel de la industria, con la visión de Horacio Marín, presidente & CEO de YPF, Martín Rappallini, presidente de la UIA, Ignacio Bartolomé, CEO de GDM, y Martín Migoya Co-fundador y CEO de Globant.

A continuación, seguirá el ministro de Economía, Luis Caputo, dando unas palabras en comunicación virtual desde los Estados Unidos.

El jueves arrancará con la mesa sobre “Innovación”, donde disertarán Guido Solari, Partner en Integration Consulting y Sofía Vago, CEO de Accenture Argentina. A continuación, expondrá Daniel Rabinovich, CEO en Mercado Libre.

La agenda prosigue con Marcela Fernie, Managing director de Banco Galicia; Francisco Simón Errecart, CEO & Founder de Humming Airways; Santiago Sosa, CEO de Tiendanube, y Roger Zaldivar, director científico de Instituto Zaldivar, para hablar sobre formas de “gambetear el statu quo”. Seguirá en esta línea, Juan Farinati, presidente y CEO de Bayer Cono Sur.

Luego seguirá el debate impositivo, que será abierto por Matías Surt, socio director de Invecq, y le seguirá Matías Olivero Vila, presidente de Lógica.

Bajo el título “Paremos la pelota, repensemos los impuestos”, dialogarán Nicolás Braun, gerente general de Supermercados La Anónima; Andrés Cavallari, CEO de Raizen Argentina; Gustavo Lopetegui, fundador y director de Pampa Cheese; Claudio Rodríguez, socio director de Sinteplast, y Martín Ticinese, presidente en Cervecería y Maltería Quilmes.

Llegado el mediodía será el turno de la mesa de los gobernadores para la que están confirmados: Martín Llaryora de Córdoba, Maximiliano Pullaro, Santa Fe e Ignacio Torres, Chubut.

Para el viernes habrá un inicio virtual con una presentación de Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica. A su término expondrá Juan Carlos Maqueda, exministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Luego darán su visión de la actualidad Rosendo Grobocopatel, Founder de Constelaciones, y Bernarda Cella, CEO & Founder de Olga.

Ese día además habrá otra mesa de gobernadores, en este caso con Alfredo Cornejo de Mendoza, Rogelio Frigerio de Entre Ríos, Marcelo Orrego, de San Juan, y Leandro Zdero, del Chaco.

El evento continuará con Santiago Bulat, economista jefe de IDEA y socio de Invecq Consulting, e Ignacio Ibarzábal, director ejecutivo de Argentinos por la Educación, quienes hablarán de temas relacionados con el trabajo y la enseñanza.

Para finalizar, se espera la palabra del secretario de Trabajo, Julio Cordero, quien hablará junto a Roberto Murchison, presidente ejecutivo de Grupo Murchison, y Hernán Sánchez, titular de Celsur Logística.

Para el cierre se espera la palabra del presidente de la Nación, Javier Milei.

