3 mega shows para vivir en las próximas semanas

Eladio Carrión

Comienza la cuenta regresiva a un mes de su llegada a la Argentina en el marco de Don KBRN World Tour. A través de un show electrizante, el referente del género urbano mostrará uno de los materiales más fuertes de su carrera el 30 de octubre en el Movistar Arena (Humboldt 450, CABA). Recientemente culminó sus 16 presentaciones en USA por diferentes ciudades marcando un nuevo hito en su trayectoria con entradas agotadas. Ahora, se embarcará hacia Latinoamérica donde lo esperan shows en Guatemala, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, Chile, Argentina y finalizará en México.

Este tour, propone sumergir a los fanáticos en el mundo de uno de los álbumes más potentes del artista con una experiencia 360º completa. Inspirado en la cultura japonesa Yakuza, acompañada por la energía arrolladora de Eladio, dan como resultado un show sin precedentes. La iluminación, puesta en escena y sonido están cuidadosamente diseñados para que esta propuesta sea cinematográfica en vivo. Será un show de más de dos horas en el que también interpretará más de 30 canciones con las que repasará toda su trayectoria. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Ellas son Tango

Una propuesta que llega para revolucionar la escena de Buenos Aires con un homenaje único a las mujeres que transformaron el tango en arte eterno. En una puesta vibrante y contemporánea, el espectáculo evoca la grandeza de Tita Merello, Libertad Lamarque, Susana Rinaldi y María Nieves, figuras que marcaron generaciones y que hoy vuelven a brillar en un homenaje lleno de música, danza y emoción. Con una orquesta típica en vivo y la participación de los bailarines de tango más destacados de la actualidad, Ellas son tango combina el drama del arrabal, la elegancia de los salones y la fuerza de la pista de baile. El show está protagonizado por Anita Martínez, Marisol Otero (foto abajo), Natalia Cociuffo y Andrea Ghidone, con la participación especial del carismático Chino Laborde y con la cantante Lidia Borda.

Durante más de 90 minutos, invitarán a recorrer la historia del género desde una mirada femenina y contemporánea. Cada cuadro escénico revive la esencia de las divas homenajeadas: el desparpajo de Tita, la voz lírica de Libertad, la rebeldía teatral de Susana y la potencia danzante de María Nieves. Todo acompañado por proyecciones audiovisuales, vestuario de época y una puesta lumínica que potencia la emoción de cada escena. El espectáculo se presentará en el espacio de lujo Origami (Av. Intendente Güiraldes 7350, CABA), con capacidad limitada a sólo 350 personas por función, lo que garantiza cercanía, intimidad y una experiencia inmersiva inigualable.

Algunas entradas incluyen una experiencia gastronómica e ingreso exclusivo a las 19:45, otras brindan acceso al sector VIP con una copa de vino, otras serán preferenciales frente al escenario y también hay dos sectores más con valores menores. Las funciones serán, en principio, el miércoles 22 de octubre, el jueves 23 y el viernes 24.

Encontrá acá más info sobre las entradas.

Rodrigo Tapari

Llega al Teatro Gran Rex (Av. Corrientes 857, CABA) para compartir con el público una noche inolvidable el 19 de noviembre. Se trata de una de las voces más queridas de la música tropical argentina promete emociones, fiesta y grandes canciones. Con una carrera consolidada y una conexión única con su público, Tapari repasará sus mayores éxitos y sorprenderá con nuevas interpretaciones en un espectáculo pensado para cantar, bailar y emocionarse. Además de interpretar sus grandes éxitos, recorrerá las ya elegidas canciones de su nuevo álbum El Amor Que Tú Me Das.

Este segundo disco de estudio representa una nueva etapa en la vida del artista, con letras que hablan de amor, esperanza y sanación. Su estilo romántico, tan característico, se potencia en esta producción que ya está conquistando corazones. Entre los temas más destacados se encuentra la colaboración con La China Suárez, que da nombre al álbum. Encontrá acá más info sobre las entradas.