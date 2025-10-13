Santiago Bausili se subió al viaje de Javier Milei a Washington para terminar de delinear el swap

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, se sumó a la comitiva que acompaña al presidente Javier Milei a Washington para reunirse con su par estadounidense Donald Trump. En el avión también viajó el ministro de Economía, Luis Caputo, mientras que el resto del equipo económico irá por separado en las próximas horas para participar de las reuniones de otoño del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

Fuentes de la Casa Rosada confirmaron a PERFIL que el titular del Central fue uno de los últimos en añadirse al encuentro de los jefes de Estado en el Salón Oval de la Casa Blanca. La presencia del titular de la autoridad monetaria toma especial relevancia en medio de las negociaciones para terminar de delinear el swap por USD 20.000 millones que confirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Fuentes del mercado aseguraron que la línea de crédito podría quedar activa este mismo martes.

De la cumbre de Milei y Trump participarán también la secretaria de la presidencia, Karina Milei; el ministro de Relaciones Exteriores, Gerardo Werthein; de Seguridad, Patricia Bullrich; y, el embajador en los EEUU, Alejandro Oxenford. Será el primer encuentro bilateral entre ambos mandatarios desde la asunción del republicano a su segundo mandato presidencial. Se espera que se aborden temas vinculados al apoyo del FMI, la posición arancelaria, la apertura de mercados agrícolas y la llegada de capitales estadounidenses al país.

Reunión con el FMI

El resto de la plana mayor del Palacio de Hacienda partirá por la tarde noche rumbo a la capital del país norteamericano para asistir a las reuniones anuales que organizan el Fondo y el Banco Mundial. El evento comenzó este lunes y continuará hasta el viernes y no se descarta un nuevo encuentro entre la directora gerente de la entidad, Kristalina Georgieva, con Caputo o el mandatario nacional. También se especula con definiciones respecto del rol del FMI en la asistencia financiera ya que Georgierva no sólo expresó su apoyo sino también habló de la posbilidad de utilizar Derechos Especiales de Giro (DEG) - la moneda del Fondo - como refuerzo del acuerdo con EE.UU.

El jefe de Economía también participará del tradicional Coloquio de IDEA. Si bien se realiza como todos los años en el hotel Sheraton de Mar del Plata, el ministro dirigirá unas palabras al establishment empresario en el cierre de la primera jornada del evento. La expectativa está puesta en los detalles del swap y de los condicionamientos que puedan traer las conversaciones con el país norteamericano.