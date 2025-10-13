El dólar oficial baja $60: también caen el tipo de cambio mayorista y los futuros tras la intervención directa de EE.UU

El dólar abrió a la baja este lunes 13 de octubre al cotizar a $1.340 para la compra y $1.390 para la venta en el Banco Nación, lo que implicaba una caída de $60 respecto del cierre de la semana anterior. Vale recordar que el jueves pasado -último día hábil del mercado por el feriado del viernes 10 de octubre- comenzó la intervención directa del Tesoro de EE.UU. en el mercado local al vender dólares contra pesos para aliviar la presión sobre el tipo de cambio. Luego de conocerse la noticia, el peso sufrió una casi inmediata apreciación inmediata que lo llevó a $1420, y analistas privados entre los que se encuentra Max Capital ven posible que se sostenga en estos niveles este lunes 13 y martes 14 de octubre.

Pasado el mediodía porteño, la baja se profundiza al cotizar a $1.320 para la compra y $1.370 para la venta en el Banco Nación, lo que implica una caída de $80 respecto del cierre de la semana pasada y perfora los $1400.

El dólar mayorista también retrocede fuerte este lunes 13 de octubre a $1.355, cediendo $65, bajando al valor más bajo desde el 26 de septiembre.

En tanto, el MEP lo hace en $1.418 y el Contado con Liquidación en $1.434.

Por su parte, el dólar “blue” se ofrece a $1.405 y $ 1425 para ambas cotizaciones.

En ese marco, los futuros de dólar se hunden hasta 6,6% para los contratos de enero del 2026 que lo ubican en $1.515, mientras que el valor a fin de año se ubica en $1.483 y para fin de octubre bajan $75,50 a $1.370.

La fuerte baja del tipo de cambio tiene lugar tras la intervención del Tesoro norteamericano en el mercado doméstico, con lo que se ha llamado este "salvataje financiero".

En las últimas horas el ministro Luis Caputo afirmó que, si es necesario, EE. UU. podría intervenir también en los mercados financieros y de futuros, bajo la política de “lo que sea necesario” (whatever it takes). En una entrevista televisiva y horas antes de volver a tomar un avión para viajar a Washington, Caputo descartó la dolarización, y confirmó que el esquema de bandas cambiarias continuará después de las elecciones.

Lo que no está claro es qué monto usó el Tesoro norteamericano, aunque hay rumores que van desde los USD 100 millones hasta cifras mayores cercanas a 350 millones de dólares. De todos modos, el dato concreto se conocerá cuando se publiquen los informes mensuales del ESF para tener un panorama más preciso, ya que los informes diarios del Tesoro de EE.UU. no permiten visualizar la cifra.

Según señala Max Capital en su informe del día, "la intervención y las posteriores declaraciones de Bessent, quien sostuvo que la moneda está “subvaluada”, reforzaron la credibilidad del esquema de bandas cambiarias, que se esperaba finalice tras las elecciones. Aunque el ministro Caputo sostiene que las bandas se mantendrán sin cambios después de los comicios, los riesgos electorales tendrán algún peso. El gobierno necesita al menos un resultado razonable en octubre para mantener la credibilidad de las bandas", explicaron.

Para la consultora, "las palabras de Bessent sugieren que eso es lo que espera el gobierno y, bajo esa lógica, la intervención tiene sentido: aporta estabilidad hasta el 26, mejora las chances electorales del oficialismo y abre la posibilidad de una apreciación si los resultados favorecen a La Libertad Avanza".

Finalmente, desde Max Capital agregan que el apoyo al peso permitió revertir la dinámica de los títulos en pesos, que se fortalecieron al finalizar el sell-off, y podrían seguir mejorando si el Tesoro de EE.UU. utiliza los pesos obtenidos de las intervenciones para comprar títulos locales.

La noticia del apoyo estadounidense impulsó un rally fuerte en los activos locales.

Los bonos soberanos: subieron entre +6% y +9%. El Riesgo País se redujo a 900 puntos, bajando más de 200 puntos en una semana Las acciones (Merval): subieron +14,2% en dólares, con los bancos liderando (+17% a +27%). La deuda en pesos: repuntó tras semanas de caída, con tasas bajando (mayor confianza del mercado).

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó el apoyo financiero a la Argentina por USD20.000 millones, que se instrumentará principalmente a través de un intercambio de monedas (swap).

En medio de las críticas políticas que generó la medida en su país, el funcionario del gobierno de Donald Trump aclaró: “No es un rescate en absoluto. Es comprar barato y vender caro”. Bessent defendió la decisión de respaldar al Gobierno de Javier Milei, en un contexto de fuerte volatilidad cambiaria y dudas del mercado sobre la sostenibilidad del programa económico que conduce Luis Caputo. Además, sostuvo que el peso argentino “está infravalorado”, lo que (según dijo) refuerza el sentido estratégico de la operación.

A través de su cuenta en X, el secretario del Tesoro remarcó que “el éxito de la agenda de reformas en Argentina es de vital importancia y una Argentina fuerte y estable ayudará a anclar un Occidente próspero, lo cual está en los intereses estratégicos de Estados Unidos”. En ese sentido, aseguró que el éxito del programa argentino debería ser una prioridad bipartidaria para Washington.

