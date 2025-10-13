El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este lunes 13 de octubre

Este lunes 13 de octubre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.450 pesos y cotiza a 1.400 pesos para la compra.
El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.
Dólar Banco Nación
- - Compra: $1.400.
- - Venta: $1.450.
Dólar Blue
- - Compra: $1.459.
- - Venta: $1.490.
Dólar MEP
Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.438,45 para la compra, y $1.443,52 para la venta.
Este lunes 13 de octubre la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:
Bancor
- - Compra: $1.400.
- - Venta: $1.465.
BBVA
- - Compra: $1.405.
- - Venta: $1.460.
ICBC
- - Compra: $1.375.
- - Venta: $1.450.
Banco Galicia
- - Compra: $1.395.
- - Venta: $1.445.
Banco Santander
- - Compra: $1.410.
- - Venta: $1.470.
Banco Credicoop
- - Compra: $1.410.
- - Venta: $1.460.
Banco Macro
- - Compra: $1.425.
- - Venta: $1.490.
Banco Supervielle
- - Compra: $1.412.
- - Venta: $1.452.