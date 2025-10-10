El riesgo país argentino descendió esta semana hasta los 902 puntos básicos, su nivel más bajo desde el 24 de septiembre. El indicador elaborado por JP Morgan se redujo casi 180 unidades o 16,4% en apenas cinco días, en un contexto de fuerte mejora para los bonos soberanos y mayor optimismo en los mercados financieros tras la intervención del Tesoro de Estados Unidos en el mercado cambiario local.

La reacción positiva se originó luego de que Washington vendiera dólares en la plaza argentina, lo que impulsó un retroceso del tipo de cambio y un repunte inmediato de las cotizaciones de acciones y bonos. En promedio, los títulos argentinos en dólares —Bonares y Globales— subieron 8,5% durante la semana y recuperaron el umbral de los 60 dólares, consolidando la mejor racha desde mediados de agosto.

Sube fuerte el dólar oficial el último día hábil de la semana y queda cerca de los $1500

El acuerdo entre el Tesoro estadounidense y el Banco Central argentino prevé un intercambio de divisas por hasta USD 20.000 millones, destinado a reforzar las reservas y sostener el esquema de flotación del peso. Además, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que la administración de Donald Trump está dispuesta a adoptar “medidas excepcionales” para estabilizar los mercados, en respaldo al programa económico del presidente Javier Milei y al orden fiscal impulsado por el ministro Luis Caputo.

Para JP Morgan, la caída del riesgo país refleja una mejora en la percepción de solvencia del Estado argentino y una reducción de la incertidumbre política y cambiaria. En su último informe, el banco advirtió que el país deberá ampliar el consenso político y recalibrar el esquema cambiario para aprovechar al máximo el apoyo de Estados Unidos y consolidar la estabilización antes de las elecciones de 2027.

Scott Bessent y Luis Caputo, tras el acuerdo.

Según fuentes financieras, la operación norteamericana fue independiente del swap, aunque complementaria en sus objetivos. Mientras el acuerdo fortalece las reservas, la venta directa de divisas buscó moderar la demanda especulativa y estabilizar el peso, que cerró el jueves con un tipo de cambio mayorista de $1.420. Bessent explicó que la medida respondió a la “grave iliquidez” de la economía argentina y forma parte de una estrategia coordinada para reforzar la confianza en la moneda.

En el plano político, los mercados esperan la reunión entre Trump y Milei, prevista para el 14 de octubre, donde se espera mayor precisión sobre la línea de swap y eventuales medidas adicionales. Según JP Morgan, la alianza entre ambos gobiernos busca proteger la economía argentina durante el ciclo electoral y garantizar una baja sostenida del riesgo país, en un escenario de menor volatilidad cambiaria y renovado flujo de inversiones.

TC CP