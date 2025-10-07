Nueva intervención: Caputo exprime las arcas del Tesoro para mantener el dólar a raya hasta las elecciones

Con la mira puesta en el salvataje financiero que Luis Caputo negocia en Estados Unidos, el gobierno de Javier Milei persiste con ventas de divisas en el mercado cambiario a fin de mantener el dólar fijado en torno a $1.430. Según economistas y operadores, la sangría está drenando el stock del Tesoro a una velocidad insospechada y, de mantenerse el ritmo actual, podría acabarse en los próximos días. A la vez, estiman que deberá entregar más de US$ 5.000 millones hasta las elecciones para disciplinar al billete verde.

Distintos analistas del mercado coinciden en que Caputo acelera con la utilización de los fondos acumulados durante el esquema de “retenciones cero” al agro para contener la cotización del tipo de cambio oficial. Pero el margen luce cada vez más estrecho ya que los depósitos del Palacio de Hacienda perforaron los US$ 1.000 millones con 13 ruedas por delante.

La venta de dólares avanza

“El volumen operado cayó a US$ 601 millones mientras que se operaron US$ 254 millones por pantalla en $1.430. Se detectó un volumen atípico en operaciones cerradas fuera de pantalla por unos US$ 200 millones”, detalló el economista Javier Giordano, al advertir que la intervención oficial continúa siendo significativa pese a la merma en el flujo de negocios.

Por su parte, el consultor de Grupo IEB, Nicolás Cappella, precisó que el "paredón" de dólares que oferta el Gobierno en torno a $1.430 sigue presente en las pizarras y estimó que “hoy el Tesoro vendió menos que ayer; especulamos en torno a US$ 250 millones”. El lunes se habían desprendido de más de US$ 400 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC).

En tal sentido, el analista proyectó que “a más tardar esta semana o principios de la próxima deberían acabarse los US$ 2.200 millones que compró con retenciones cero”. “Veremos qué pasa luego: si el próximo techo será el de la banda y cambia el defensor y aparece el BCRA”, reparó.

Coincidió el director del Centro de Estudios Políticos y Económicos (CEPEC), Leonardo Anzalone, al señalar que si la dinámica de drenaje de divisas se sostiene, "hacia fin de semana podría vender todo lo acumulado bajo el esquema de retenciones cero, dejando abierta la duda sobre el paso siguiente: ¿entrará el BCRA en juego en el techo de $1.484 o el Gobierno intentará recomponer expectativas con anuncios?”.

Para Gabriel Caamaño, la evolución diaria del mercado no deja margen a la duda: “US$ 600 millones de volumen hoy en el segmento mayorista del MLC, bajo un pelín versus ayer. Con lo cual, de nuevo, si no apareció oferta privada por fuera del agro, tuvimos otro día de ventas significativas del Tesoro”.

El director de la consultora Outlier también destacó que el volumen en futuros “fue de US$ 934 millones” y que “volvieron a subir las tasas implícitas, con el contrato octubre cerrando arriba del 42% TNA y el de noviembre en 58%”. En este caso, es el Banco Central el que interviene para fijar las expectativas devaluatorias de los meses siguientes.

La estrategia oficial, según el economista Federico Machado, no tenía como propósito acumular reservas: “Las retenciones cero en ningún momento tuvieron el objetivo de que el Tesoro acumule dólares. La idea era generar un puente de oferta hasta el 26 de octubre, o hasta los anuncios de EE.UU. El Gobierno no esperaba la velocidad de las cerealeras (48 horas), por eso decide comprar para luego vender esas divisas al interior de la banda durante varias jornadas, en una especie de liquidación artificialmente extendida del agro”.

Sin embargo, los datos duros muestran un drenaje acelerado. Según cálculos del analista Christian Buteler, el 3 de octubre, último dato disponible, el Tesoro tenía en su cuenta en dólares US$ 1.440 millones, US$ 238 millones menos que el día anterior. Esto significa que en cuatro días, las tenencias se redujeron US$ 988 millones. Si se toma en cuenta lo que ocurrió en las últimas dos jornadas, el número rondaría los US$ 700 millones.

Sangría de dólares e incertidumbre electoral

En tan sentido, un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI) estimó que “en total, las ventas rondarían los US$ 1.400 millones en los últimos cinco días, lo que representaría un 63% de los dólares adquiridos al agro bajo el régimen de retenciones cero”.

Desde la consultora Equilibra, el director de Análisis Macroeconómico Lorenzo Sigaut Gravina planteó la pregunta que domina las mesas de dinero: “¿Cómo será el comportamiento del mercado cambiario en las tres semanas restantes a las Legislativas? Tras el adelantamiento de agrodivisas por la quita de retenciones, sabemos que la oferta privada va a ser baja y la demanda privada, creciente. El GAP —de mínima US$ 5.000 millones— lo cubren Tesoro y BCRA”.

En esa línea, el consenso del mercado es claro: entre el Tesoro y el Banco Central se necesitarían al menos US$ 5.000 millones para sostener la establidad cambiaria hasta las elecciones legislativas del 26 de octubre. Pero las reservas líquidas actuales difícilmente alcancen para semejante esfuerzo.

Con el reloj apretando, la esperanza del oficialismo se juega en que Caputo logre sellar un acuerdo con su par estadounidense, Scott Bessent, para obtener una asistencia financiera que permita surfear el océano de volatilidad que se embravece al calor de la incertidumbre electoral y política.

MFN / EM