La directora del Fondo Monetario Internacional (FM), Kristalina Georgieva, destacó la reunión que mantuvo con el ministro de Economía, Luis Caputo, y afirmó que trabaja “en estrecha colaboración” para “impulsar la estabilidad macroeconómica y el crecimiento” del país.

“Tuve una excelente conversación con @LuisCaputoAR sobre las perspectivas de Argentina y las reformas que se están llevando a cabo", dijo Georgieva, en una publicación en la red social X.

Afirmó: "trabajamos en estrecha colaboración con Argentina, el @USTreasury y otros socios para impulsar la estabilidad macroeconómica y el crecimiento”.

El ministro se encuentra en Estados Unidos donde mantuvo también una reunión con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. “Gracias, Secretario @SecScottBessent, por una reunión tan constructiva y por el progreso continuo”, expresó el ministro.

Por su parte, Bessent dio la bienvenida “a @LuisCaputoAR y a la delegación argentina al @USTreasury”.

“Durante su estancia en Washington, continuaremos nuestras productivas conversaciones sobre las diversas opciones que el Tesoro tiene preparadas para apoyar las sólidas políticas de Argentina”, afirmó el funcionario estadounidense.

