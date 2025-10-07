La Argentina pidió la asistencia del Tesoro de Estados Unidos en un momento inédito: en medio de un cierre de Gobierno que recorta gastos discrecionales y le trae a Donald Trump turbulencias internas. Aun así, el ministro de Economía, Luis Caputo, está de visita —sin fecha certera de vuelta—, negociando los detalles de un swap que Washington apuró al repasar la delicada situación financiera en la que se encuentra el Gobierno. El escenario abre varios interrogantes.

El primero tiene que ver con el timing entre los días que faltan para las elecciones del 26 de octubre y la expectativa de que el equipo económico haga anuncios que calmen el nerviosismo; y lo que puede o no puede hacer EE.UU. durante el shutdown. El deseo de los mercados era que, tras el viaje a la capital estadounidense, el titular de la cartera económica tuviera algo para decir en la previa de la apertura del lunes. El mensaje llegó recién ocho horas después con una foto del ministro estrechándole la mano a su par Scott Bessent. Sin más detalles.

La negociación de las condiciones “debería tomar tiempo”, señalaron a PERFIL desde Wall Street fuentes que analizaron un contexto de la dinámica de la política económica estadounidense en la que “mientras dure el cierre los condicionamientos políticos son muchos y Trump va a tener que atender las susceptibilidades internas más que las externas”.

Scott Bessent recibió a Luis Caputo para negociar los detalles del salvataje financiero

Mientras, el Palacio de Hacienda guarda bajo siete llaves no sólo detalles sino cuestiones de forma del viaje de la plana mayor a la capital estadounidense. La extensión parece indefinida ya que los distintos funcionarios cancelaron reuniones y apariciones públicas de los próximas días. En el Ministerio sólo quedó el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, revisando cuestiones del Presupuesto, a la espera del avance de su tratamiento en Diputados.

EE.UU. en pleno shutdown: ¿puede dar un rescate a Argentina?

¿Es entonces que la estrategia oficial será dar un golpe de efecto? Este lunes los mercados operaron mixtos, tras empezar a mostrar nuevos signos de deterioro la semana pasada, lo que motivó al equipo de Caputo a subirse a un avión al país norteamericano y, como contó este medio, a apurar las conversaciones. Sin embargo, la presión cambiaria no cesó: en la City porteña aseguran que el Tesoro argentino hizo ventas del orden de los USD 400 millones en el segmento de contado. Así, en tal solo las últimas tres jornadas, se habría desprendido de USD 950 millones, indicó Portfolio Personal de Inversiones (PPI), poniéndole un techo al dólar de $1.425.

¿Puede Estados Unidos atender la urgencia argentina en medio del shutdown? Según expertos consultados por PERFIL, no habría impedimento técnico alguno aunque, a su vez, es una situación sin precedentes. Nunca durante un cierre de Gobierno EE.UU. salió a asistir a algún país con el Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF, por sus siglas en inglés). Ni al momento de dar el salvataje el país destino sufría una crisis financiera. En México en 1994, el momento era crítico, pero en términos económicos. Elegir un swap como ayuda para la Argentina es también una estrategia. En este tipo de intercambio de monedas el dinero no se utiliza hasta que es activado. En cambio el Banco Central tendrá, sobre todo, una herramienta que robustece las reservas y le otorga la mejora en la expectativas para atender una eventual crisis cambiaria futura.

Estados Unidos busca que su apoyo financiero al Gobierno de Milei corra a China de Argentina

Resistencia a ayudar a Argentina

“Hay una renuencia con respecto a la Argentina, es un país que tuvo varios defaults y que devaluó su moneda varias veces. Tiene serios problemas para pagar sus deudas”, explicó un analista financiero que asesora a fondos de inversión extranjeros. Esa incertidumbre se enmarca en un Estados Unidos que vive una caída fuerte del dólar, con tasas de interés que se duplicaron en cuatro años, aunque con un mercado laboral que se sostiene. “El shutdown acá está generando menos ruido que en casos anteriores, pero más que nada por el ruido que hacen otros temas, como Gaza o la crisis en Francia”, planteó otra voz de Nueva York.

Si bien un mensaje concreto sobre qué puede esperar el Gobierno de Javier Milei en términos monetarios del swap, en el exterior sólo las elecciones podrán cambiar las expectativas, señalaron en la Gran Manzana y advirtieron que el día posterior, el 27, las miradas estarán puestas en un “nuevo equilibrio” que la gestión pueda llegar a administrar.

AM/ML