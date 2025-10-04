Kristalina habló con Bessent por Argentina

En medio del viaje del ministro de Economía, Luis Caputo, a Estados Unidos para transmitir un mensaje de calma a los mercados, la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, mantuvo contactos con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

“Excelente conversación con Scott Bessent sobre la coordinación del apoyo a las reformas integrales de Argentina. Conversamos sobre los amplios planes de asistencia financiera de EE.UU, incluyendo el uso de las tenencias estadounidenses de DEG. Espero con interés las conversaciones con las autoridades argentinas en los próximos días”, señaló la titular del FMI.

El tuit de Gergieva fue reposteado por el presidente, Javier Milei, mientras que Caputo respondió: “¡Gracias Kristalina! Espero verte en Washington”.