Los mercados están tensionados pero expectantes este lunes 6 de octubre. Los bonos en dólares operan con leves subas en Wall Street al tiempo que los papeles de empresas argentinas que operan en la bolsa neoyorquina tienen caídas de hasta 3% a medida que esperan noticias frescas del tipo de ayuda financiera que el tesoro norteamericano le proporcionaría al gobierno de Javier Milei. Los títulos en dólares extienden el rebote de la semana pasada, y suben hasta 1,2% encabezado por el AL29, el GD38 (1,1%), GD41 (0,9%) y el GD35 (0,5%). Así, el riesgo país medido por el J.P Morgan baja 7,30% a 1.080 puntos básicos.

Vale recordar que el ministro de Economía, Luis Caputo, está en Washington junto a su equipo para mantener reuniones clave con el Tesoro estadounidense y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Pese al “shutdown” que mantiene parcialmente paralizado al gobierno federal norteamericano, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, envió una señal positiva a la Argentina y por estas horas el mercado espera novedades sobre las negociaciones.

Entre otras posibilidades, la semana anterior Bessent adelantó por una cadena de TV estadounidense que estarían analizando ofrecer un swap o intercambio de monedas a la Argentina. Por lo pronto, el gobierno de la mano del vocero Manuel Adorni, y rarificado luego por el mismo Luis Caputo, aseguraron que "NO" habrá adelantos de información sobre las negociaciones en curso, y que "todo lo que se publique en medios tiene base falsa", hasta que no sea comunicado oficialmente.

En paralelo, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, reveló que mantiene conversaciones con Bessent para coordinar una asistencia conjunta a la Argentina. “Tuve una excelente conversación con Scott Bessent sobre el apoyo a las reformas integrales de Argentina. Hablamos de los amplios planes de asistencia financiera de Estados Unidos, incluyendo el uso de sus tenencias de DEG”, escribió en X. Los Derechos Especiales de Giro (DEG) son una moneda de reserva creada por el FMI, que los países miembros pueden intercambiar entre sí. Estados Unidos, con la mayor participación en el organismo, dispone de la mayor cantidad de estos activos, lo que le permitiría canalizar ayuda a la Argentina sin desembolsar dólares directamente. El mecanismo, según trascendió, sería triangular: el Tesoro estadounidense pondría a disposición parte de sus DEG, el FMI los transferiría y el Gobierno argentino accedería así a fondos adicionales. No se trataría de un nuevo préstamo, sino de una ampliación indirecta del respaldo financiero.

En el mientras tanto, el mercado espera. Como bien señalan desde Cohen Aliados Financieros, "los mercados están tensionados pero expectantes",

"A 14 ruedas de las elecciones, las miradas seguirán puestas en el frente político, donde el Gobierno deberá revertir la mala performance en la provincia de Buenos Aires y contener el daño tras la reciente investigación por corrupción y las denuncias contra Espert que complican aún más las perspectivas del oficialismo", mencionaron en su análisis de los lunes.

En la mirada de la consultora, seguirá la tensión en el mercado cambiario. "Ya sin la oferta de divisas del agro, se presume que continuará la tensión, con el Tesoro vendiendo divisas para contener el tipo de cambio oficial y la brecha bajo presión alcista ante la mayor demanda de cobertura. No menos relevantes serán las novedades que lleguen desde EE. UU. tras la reunión del equipo económico con el secretario del Tesoro, que podrían brindar mayores precisiones sobre el paquete de ayuda en discusión", mencionaron.

Qué pasa con el dólar en el arranque de esta semana

En tanto, el dólar oficial en el Banco Nación abrió este lunes 6 de octubre a $ 1.400 para la compra y $ 1.450 para la venta, y se mantiene sun cambios.

Vale señalar que esta semana cambió la intervención oficial sobre el techo de la banda de flotación del tipo de cambio que se corrió a $ 1.430 para la banda superior en el segmento mayorista, $ 5 por encima de lo que venía operando en las últimas jornadas.

En tanto, los dólares financieros también suben: mientras el dólar MEP opera en $1501, el CCL lo hace a $1528.

El riesgo país y una decisión respecto a la periodicidad de su notificación

Por su parte, el riesgo país bajó a 1080 puntos básicos este lunes tras la suba de los bonos del viernes. Vale consignar que el JP Morgan retiró de su indicador Emerging Markets Bond Index Plus (EMBI+) los títulos de Argentina, lo cual provoca que el índice riesgo se actualice en forma diaria y no en tiempo real.

Según señala la agencia NA, el servicio de información financiera LSEG confirmó que ya no recibe datos para el instrumento Argentina EMBI+ Realtime JPM después de esa fecha de 2025. La decisión se conoce en momentos en que Argentina negocia un acuerdo con Estados Unidos para garantizar el pago de la deuda y forzar la baja de ese índice.

Uno a uno, los temas importantes de esta semana del 6 al 10 de octubre en materia económica

En cuanto a la agenda económica, este lunes se publica el Relevamiento de Expectativas de Mercado del BCRA correspondiente al mes de septiembre, lo que implica información clave para evaluar cómo impactaron en las expectativas de los analistas los acontecimientos del último mes, marcado por la volatilidad y la incertidumbre respecto del rumbo económico.

Además, mañana martes se conocerá el IPC de la Ciudad de Buenos Aires que marcará el pulso de la inflación de septiembre, y el INDEC publicará los datos de actividad industrial, construcción, minería y pesca correspondientes a agosto".

El ‘rulo’ y la incertidumbre alimentaron la demanda de dólares por parte de ahorristas

Finalmente, vale señalar que en el mes de octubre el gobierno deberá afrontar vencimientos de deuda en pesos por unos $12 billones en manos de inversores privados, lo que los analistas financieros ven como un desafío clave para el equipo económico en medio de un contexto electoral y financiero delicado.

"La primera licitación será el 15 de octubre, por $3,9 billones, y la segunda el 29, por otros $8,1 billones. Estas colocaciones coincidirán con la antesala y la inmediata post elección presidencial, por lo que el clima de los mercados será determinante". dijo Ignacio Morales de Wise Captial, al tiempo que señaló: "En la city apuntan que el resultado del viaje del ministro de Economía, Luis Caputo, junto al titular del Banco Central, Santiago Bausili, a Washington (donde se reunirán con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent) será clave para definir la estrategia de colocación". En otras palabras, comentó que los analistas especulan con que, tras las elecciones, el Gobierno podría verse obligado a abandonar el esquema de bandas cambiarias y avanzar hacia una mayor flotación del tipo de cambio. "De concretarse ese escenario, se esperaría una suba del dólar y una creciente demanda de cobertura cambiaria en el mercado", anticipó.

