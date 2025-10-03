EEUU, China y los terceros en juego

Si algo define el mundo en estos días es el eje de relación que une Washington con Beijing, incluso allí donde los conflictos ofrecen protagonistas, raíces y motivaciones al parecer ajenas. Como otras veces en la Historia, en casi todas las coyunturas emergen los intereses en juego de la potencia vigente y los de la que la desafía.

Ciertamente, esta gran confrontación tiene sus diferencias con la de la Guerra Fría entre EEUU y la URSS, principalmente por el nivel de interdependencia que la etapa posterior de globalización terminó creando entre las economías estadounidense y china. No pueden “desacoplarse” fácilmente y levantar un muro que las separe.

“En la competencia entre China y Estados Unidos resurgen las potencias medias”

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Muchos especialistas en relaciones internacionales con los que hemos dialogado en Efecto Mariposa (Canal E) describen esa relación de necesidad y a la vez de confrontación como de “competencia cooperativa”, o bien de “rivalidad interdependiente”. Por eso, EEUU sanciona con dureza a Brasil o a India, pero sigue negociando con China. Y por eso las “potencias medias” miden bien sus pasos.

Beijing, nos dice el embajador chino en Argentina, Wang Wei, propone “superar las diferencias históricas, culturales sociales e ideológicas y trabajar juntos para construir una comunidad de futuro compartido. China seguirá siendo defensora, constructora y contribuyente del actual sistema y orden internacional”.

Pero ni ese credo multilateral de Beijing, cuando Washington elige replegarse después de jugar ese rol por décadas y recostarse en su “America First”, evitará las tensiones bilaterales. Y ese juego obliga a todos los países a evitar alineamientos apresurados que provoquen a una de las partes, y a cuidar una equidistancia que proteja, primero, el interés nacional.

No importa si se negocian swaps, cooperación militar o acuerdos comerciales.

En momentos de crisis, como las económicas y financieras que conocemos en Argentina, urge todavía más tener en claro que jugar de apuro ignorando la dimensión de la competencia Washington-Beijing resulta más complicado que en la Guerra Fría, porque el blanco y negro de aquellos días hacía todo más claro.

“Efecto Mariposa” es un ciclo de conversaciones sobre política internacional producido por Fundación Embajada Abierta y conducido por Jorge Argüello que se emite por Canal E los jueves a las 22 y los domingos a las 23.