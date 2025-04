Guerra comercial: China vs. Estados Unidos

En el pase entre Longobardi y Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), los periodistas Marcelo Longobardi y Jorge Fontevecchia analizaron las consecuencias de los aranceles impuestos por Donald Trump a los productos que ingresan a Estados Unidos.

En ese marco, Jorge Fontevecchia se preguntó si esta crisis no puede ser una oportunidad para los países de América Latina, ya que no tienen déficit comercial con Estados Unidos. “Sudamérica tiene un intercambio comercial que no es problemático para Estados Unidos, entonces quizás de todo esto surja una ventaja competitiva para Sudamérica y evidentemente lo que hoy tenemos es una guerra declarada con China”, afirmó.

China aplicará aranceles de 84% a productos de Estados Unidos en represalia al anuncio de Donald Trump

Por su parte, Marcelo Longobardi planteó una visión menos optimista y comparó a Donald Trump con el emperador romano Calígula. “El discurso de Trump de ayer es de un nivel de grosería, de brutalidad,y de banalidad bizarro”, señaló en referencia a la alocución en la que el presidente estadounidense dijo que todos los países hacen fila para adularlo.

“Esto que vos planteás, la idea de la oportunidad, eso toma mucho tiempo”, advirtió. Y agregó: “Hasta que Brasil o la Argentina se reconviertan o Apple se mude a la India eso toma mucho tiempo, no es que desmontás una, ponés una fábrica de semiconductores en 15 minutos”.

