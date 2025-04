Donald Trump y el tiempo de los depredadores

La «ingeniería del caos como arma de los rebeldes» o «insurrectos», utilizando una violencia sin límites, conquistando el poder político en un país, sería también el «sello» de la «potencia» que caracteriza la conducta del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su segundo mandato. Es testigo el libro «La hora de los depredadores», del italo-suizo Giuliano da Empoli, vinculando el porvenir con Vladímir Putin, invadiendo Ucrania, libro anterior del autor. (1)

Donald Trump «no se contenta con resistir a la adversidad, saca fuerzas de lo inesperado, lo inestable y lo belicoso», afirmando el poder «en medio del caos, cuando todo el mundo se pelea con todo el mundo y la fuerza se convierte en la única regla de juego». Trump actúa oralmente. «Nunca lee, ni libros, diarios o las notas de una o media página de sus colaboradores. Es un desafío considerable para cualquiera que le trasmita el mínimo conocimiento estructurado». (2)

Para Donald Trump, «lo único que cuenta es la acción. El conocimiento es uno de sus peores enemigos. Un contexto caótico exige decisiones audaces, que cautiven la atención del público a la vez que dejen atónito al adversario» Ante la pregunta, «¿cual es la diferencia entre un loco y un genio?», la respuesta del Presidente argentino Javier Milei fue, «el éxito», cita Da Empoli, cuando «una mayoría del pueblo ha cesado de considerar las reglas como una garantía de su libertad, y comenzado a percibirlas como un robo, un complot de las elites en vista de oprimirlo». (3)

«Los políticos están todo el tiempo en guerra. No se contentan con resistir a la adversidad. No hay ninguna relación entre la potencia intelectual y la inteligencia política. El mundo está lleno de politólogos y expertos, que no comprenden absolutamente nada de la política», mientras «un funcional como Trump, puede alcanzar una forma de genialidad, por su capacidad razonar con el espíritu de su tiempo… No es que el terreno está poblado de genios, sino que no hay terreno, ni reglas, ni referencias estables, pero el juego existe, al cual pocas personas acceden». (4)

«No son más los dirigentes de la vieja periferia que intentan movilizar, sino los occidentales que adoptan rasgos» diferentes. «Si el Presidente gobierna los Estados Unidos con un grupo de miembros de su familia y de asociados, desconcierta a los responsables políticos europeos… No es el caso de autócratas, que buscan obtener un tratamiento de favor, gracias a un compañero de golf del Presidente o de un primo lejano. Cuando el caos sobrepasa un cierto estadio, el único medio de restablecer el orden es identificar un chivo emisario. Las leyes de la política, toleran pocas excepciones. Deseo que Zelensky escape a ese destino», dice Da Empoli. (5)

A la Argentina de Javier Milei, le correspondería «edificar las centrales nucleares para alimentar la infraestructura energética de la inteligencia artificial (IA)», que Da Empoli profetiza estarían concibiendo Donald Trump, Elon Musk y sus acólitos. La ideología de la toma del poder por las guerrillas de los años 70, se convertiría en «una cuestión técnica, con mil hombres bien organizados para ampararse del Estado, reemplazando la masa revolucionaria en armas». (6)

«El poder de la inteligencia artificial (AI) no tiene nada de democrático, ni de transparente. Más que artificial, es una forma de inteligencia autoritaria, que centraliza los datos y los transforma en poder»… En la opacidad más absoluta, bajo el control de un puñado de empresarios y científicos. Son los que «deben decidir que aspectos de la vida reservan a la inteligencia humana, cuáles a la artificial, o a la colaboración entre el hombre y la AI. Cada vez que prefieran lo humano, cuando la AI puede garantizar resultados más eficaces, habrá un precio a pagar». (7)

