La hora de la verdad para Europa

BERLÍN – Ya es hora de que los europeos se tomen en serio lo de Ucrania. Dado que el presidente ruso, Vladímir Putin, representa la mayor amenaza para la seguridad europea desde el fin de la Guerra Fría, lo que está en juego es evidente. El enfoque del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre este asunto ha aterrorizado con razón a los líderes europeos, pero en lugar de defender proactivamente sus intereses, han gastado la mayor parte de su energía reaccionando a los acontecimientos e intentando controlar los daños.

A principios de este año, muchos europeos esperaban poder mantener a Estados Unidos de su lado comprando más armas estadounidenses y gas natural licuado. Incluso han demostrado que pueden trabajar juntos para lidiar con Trump, como hicieron tras la catastrófica reunión del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en el Despacho Oval, y de nuevo tras el amistoso encuentro de Trump con Putin en Anchorage. Pero si se amplía el enfoque, se verá que los diplomáticos europeos han estado nadando contracorriente. Independientemente de cuánta energía pongan, la marea está en su contra en EE. UU., en Rusia e incluso en Ucrania.

En EE. UU., su suerte se acabará tarde o temprano, sencillamente porque los intereses fundamentales de Trump son antitéticos a los suyos. Sus asesores y seguidores más cercanos del movimiento MAGA tienen tres objetivos generales: forzar una "paz" a cualquier precio; normalizar las relaciones con Rusia para beneficiarse de las oportunidades de negocio resultantes; y traer a las tropas estadounidenses de vuelta al hemisferio occidental. Algunos líderes europeos han negado esta agenda, pero tras la publicación de la Estrategia de Seguridad Nacional de la administración Trump, ya no tienen excusa.

Mientras tanto, el sacrificio de sangre y recursos rusos por parte de Putin demuestra que sigue firmemente comprometido con el esfuerzo bélico. Ahora que ha reconfigurado la maquinaria del Estado y la economía en general para la conquista, Rusia produce cada año varias veces más munición que Ucrania. Puede superar a Ucrania en la producción de drones y está introduciendo nuevas tecnologías, como las bombas planeadoras, contra las que es difícil defenderse. Y en el frente diplomático, la estrategia de Putin de "mantener a los europeos fuera, a los estadounidenses dentro y a los ucranianos sometidos" (citando a un ruso cercano al régimen que habló conmigo de forma anónima) está dando sus frutos, a juzgar por la creciente presión de Trump sobre Zelensky para que acepte condiciones desfavorables.

Lo más importante es que el pueblo ucraniano, que ha demostrado una valentía increíble desde la primera hora de la guerra, puede estar acercándose ahora a los límites de lo que puede tolerar. La ayuda militar (en términos de dólares) a Ucrania cayó un 43% en julio y agosto de este año, y el ejército ucraniano se enfrenta a una aguda escasez de efectivos en medio de una creciente resistencia pública al reclutamiento. Además, la política interna del país está sumida en el caos debido a un escándalo de corrupción que ha derrocado al poderoso jefe de gabinete de Zelensky, Andriy Yermak.

Incluso si los europeos logran evitar el peor de los escenarios a corto plazo, deberían pensar en cómo evitar el desastre a largo plazo. En lugar de limitarse a prepararse para el próximo espectáculo de terror de Steve Witkoff y Kirill Dmitriev (los enviados de EE. UU. y Rusia, respectivamente), deberían estar redactando sus propios planes y dejando claro que ellos son el verdadero partido de la paz.

El primer paso es movilizar los activos congelados de Rusia, que son suficientes para proporcionar a Ucrania apoyo financiero durante al menos los próximos dos años. Esta es la principal fuente de influencia europea sobre Rusia y EE. UU. (e incluso Ucrania), pero las discusiones poco edificantes con Bélgica (donde se encuentran técnicamente los fondos) sobre el tema han hecho que Europa parezca torpe y débil.

Una vez establecidos los nuevos préstamos a Ucrania, los líderes europeos no deben desperdiciar el impulso. Los ucranianos no pueden aguantar muchos meses más, y mucho menos años, de guerra de desgaste. Deben preguntarse cómo quieren que termine la guerra. Siendo realistas, ¿cuál es el mejor resultado posible para el año que viene?

Para Europa, tomarse las cosas en serio significa entablar debates de alto nivel sobre cómo podrían ser unas garantías de seguridad creíbles. Como mínimo, tendrá que haber un mecanismo de "retorno automático" (snapback) para las sanciones, la financiación y las entregas de armas en caso de que Rusia vuelva a atacar. Al mismo tiempo, Europa debe estar dispuesta a hablar directamente con los rusos, especialmente si Trump se cansa del proceso y se retira.

El reciente plan de 28 puntos de la administración Trump fue, lógicamente, un choque, dado lo mucho que parecía diseñado para explotar las vulnerabilidades de Ucrania. Pero sí desglosó algunas de las áreas clave que cualquier plan de paz serio tendrá que abordar, incluyendo cuestiones de territorio, la pertenencia a la OTAN, la protección de las minorías dentro de Ucrania, las garantías de seguridad y los posibles límites a las fuerzas armadas de Ucrania.

Obviamente, los europeos deben dejar meridianamente claro que la existencia continuada de una Ucrania democrática, soberana y segura no es negociable. Pero otras cuestiones requerirán compromisos difíciles. Aunque nunca reconocerán la ocupación rusa, tendrán que aceptar el control de facto de Rusia sobre parte del territorio ucraniano. Del mismo modo, la entrada de Ucrania en la OTAN parece algo descartado de antemano. En cualquier caso, los líderes europeos ya deberían estar trabajando en privado con los ucranianos para establecer un marco para una paz sostenible.

Dado que un resultado injusto podría ser simplemente el preludio de más guerra, esto sigue siendo una cuestión existencial para Ucrania. Pero también es una cuestión existencial para Europa. Si los líderes europeos consiguen por fin ponerse de acuerdo, tendrán mucha más credibilidad para enfrentarse a los aranceles estadounidenses o al chantaje económico chino. Pero si fracasan, enviarán a todo el mundo la señal de que siguen siendo débiles y pusilánimes, y comenzará la lucha por Europa.

Mark Leonard, Director del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, es el autor de "The Age of Unpeace: How Connectivity Causes Conflict" (Bantam Press, 2021).