El suicidio civilizacional de Estados Unidos

ESTOCOLMO – A principios de este mes, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ofreció una descripción sucinta de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional (NSS) de la administración Trump, calificándola de "ampliamente coherente con nuestra visión". Tiene razón. La NSS no ofrece ni un ápice de crítica hacia Rusia, ni por sus políticas internas cada vez más autoritarias, ni por su flagrante agresión militar contra Ucrania. En su lugar, señala a Europa —el viejo amigo democrático y aliado de Estados Unidos— para un maltrato especial.

Es cierto que, cuando la primera administración Trump emitió su NSS en 2017, se habló mucho de que la soberanía nacional superaba a todo lo demás. Pero aquel documento aún reconocía el valor de los aliados de Estados Unidos, afirmando que "Estados Unidos y Europa trabajarán juntos para contrarrestar la subversión y la agresión rusas". Además, ese esfuerzo encajaba en una estrategia más amplia de "competencia entre grandes potencias", donde China ocupaba un lugar destacado.

Desde entonces, Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania y la figura de China solo ha crecido. Pero la segunda administración Trump se inclina ante Rusia, critica a los europeos y describe la amenaza de China solo en términos económicos. Al parecer, la competencia entre grandes potencias ha dado paso a la camaradería de potencias. EE. UU. dice ahora que está más interesado en la "estabilidad", que supuestamente puede lograrse trabajando con el presidente ruso Vladimir Putin y a través de un "G2" con el presidente chino Xi Jinping. El mensaje implícito es que las grandes potencias piensan igual: cada una quiere su propia esfera de influencia y valora el poder por encima de los principios.

Como han señalado muchos comentaristas, la NSS representa una ruptura radical con las políticas y doctrinas pasadas de EE. UU. Prevé un giro de vuelta al hemisferio occidental y señala que los beneficios estarán antes que los principios en casi todos los temas. Oriente Medio, por ejemplo, se ve principalmente como un destino de inversión. La política es complicada, pero los negocios comerciales son fáciles.

Aun así, la vociferante denuncia contra Europa destaca, sobre todo por las fallas en su argumento base. La NSS afirma que "dentro de unas pocas décadas, a más tardar, ciertos miembros de la OTAN tendrán una mayoría no europea", y que Europa, condenada al "borrado civilizatorio" (un lenguaje que muchos atribuyen al vicepresidente JD Vance), no puede ser un aliado fiable. Pero esto es simplemente falso. No hay un solo país europeo donde los "no europeos" vayan a constituir una mayoría en ningún momento del futuro previsible. Eso incluye al país con la mayor proporción de musulmanes: Rusia.

Retórica tan vil proviene directamente de los extremistas europeos. Es asombroso que forme la base de cómo Estados Unidos tratará a sus aliados más cercanos. La administración Trump está ahora dispuesta a interferir en las políticas internas de los países europeos para promover fuerzas "patrióticas", es decir, aquellas que venden la misma basura racista. Ni siquiera Rusia ha sido tan descaradamente abierta sobre su intención de interferir en los procesos democráticos europeos.

La ruptura transatlántica se ha completado

Está por ver qué resultará de esto. Alinearse con Trump no es precisamente una estrategia electoral ganadora, por lo que los esfuerzos de EE. UU. por entrometerse en Europa pueden resultar tan infructuosos como los de Rusia. Sin embargo, podrían ser mucho más dañinos, considerando cuánto se ha deteriorado ya la relación transatlántica.

Sin duda, los europeos tenemos nuestra buena dosis de problemas. Necesitamos urgentemente reactivar nuestro espíritu emprendedor y competitivo, reforzar nuestras defensas y extender nuestro exitoso proyecto de integración. La gestión de la migración es ciertamente un desafío, al igual que lo es para EE. UU.

Sin embargo, en general, somos sociedades exitosas, y no debemos perder eso de vista. Los intentos de asesinato y la violencia política son extremadamente raros aquí. No tenemos turbas politizadas asaltando nuestros parlamentos. Nuestras democracias siguen siendo abiertas y vibrantes, y la mayoría de ellas encabezan las clasificaciones mundiales de libertad de prensa.

La proporción de nuestra población en prisión es una quinta parte de la de EE. UU., y nuestras tasas de homicidio son una pequeña fracción de las estadounidenses. No tenemos un déficit comercial masivo con el resto del mundo. Nuestros sistemas de salud ofrecen mejores resultados y vidas más largas, y los estados miembros de la UE tienen poblaciones mejor educadas.

Ciertamente no estamos en riesgo de "extinguirnos", como plantea absurdamente la NSS. Pocos lugares en la Tierra ofrecen una mejor calidad de vida para una mayor proporción de la población que Europa. En lugar de intentar aplacar a la América de Trump, debemos mantenernos firmes, comprometernos de nuevo con nuestros propios valores y mantener la esperanza de que la confusión ideológica al otro lado del Atlántico pase pronto. A falta de eso, no seremos nosotros quienes cometamos un suicidio civilizatorio.

(*) Carl Bildt es ex primer ministro y ex ministro de Asuntos Exteriores de Suecia.