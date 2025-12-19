La ruptura transatlántica se ha completado

BERLÍN – El Atlántico Norte atraviesa cambios históricos de gran alcance a medida que se ensancha la brecha entre Europa y América. Bajo la presidencia de Donald Trump, Estados Unidos busca crear un orden mundial basado únicamente en esferas de interés y dominado por las "tres grandes" potencias globales: EE. UU., China y Rusia. Para lograrlo, la administración Trump está dispuesta a abandonar los cimientos tradicionales de la influencia estadounidense: su red de alianzas y los valores que han sustentado la democracia americana durante 250 años.

Aunque la política exterior de Trump tiende a "seguir el dinero", la ideología MAGA (Make America Great Again) también desempeña un papel en esta oscura visión. Según Trump y su movimiento, Europa es el segundo gran campo de batalla (después del propio EE. UU.) que debe ser conquistado. Y dado que esto requerirá la ruptura de la Unión Europea, la alianza transatlántica de décadas ha dado paso a la enemistad en un tiempo notablemente breve.

Vale la pena reflexionar sobre lo radical de esta ruptura. EE. UU. emergió de la Segunda Guerra Mundial como el principal vencedor tanto en el teatro europeo como en el del Pacífico. Luego derrotó a la Unión Soviética en la Guerra Fría, que no fue solo una costosa carrera armamentista termonuclear, sino una lucha entre dos sistemas socioeconómicos y normativos. La combinación occidental de libertad individual, democracia y economía de mercado se enfrentó al estado policial de partido único soviético y su esclerótica economía planificada. La elección entre las dos alternativas era clara, y el modelo de EE. UU. finalmente prevaleció. La Unión Soviética colapsó, se disolvió y desapareció, dejando un remanente ruso que, incapaz de reconciliarse con una identidad postimperial, se volvió cada vez más revanchista.

Un nuevo marco para la financiación de la seguridad global

Pero con la elección y posterior reelección de Trump, los estadounidenses dejaron clara su frustración por servir como el policía del mundo y cargar con cualquier peso que eso conllevara. Así, el gran fracaso de Europa en las décadas posteriores al fin de la Guerra Fría es que no asumió más responsabilidad en la defensa de sus propias fronteras, condición previa para preservar la soberanía. Desde la perspectiva del Kremlin, la vulnerabilidad de Europa fue una oportunidad.

La nueva Estrategia de Seguridad Nacional de EE. UU., junto con el plan de Trump para poner fin a la guerra en Ucrania —que respalda en gran medida las posiciones maximalistas de Rusia—, no deja dudas sobre los objetivos de esta administración. De una manera típicamente trastornada, Trump y sus acólitos de MAGA afirman que la UE es un proyecto antiestadounidense que debe ser destruido. Países que han sido amigos y aliados durante ocho décadas ahora son retratados como adversarios, mientras que la Rusia de Vladimir Putin es objeto de admiración.

Al fijar estas posiciones, Trump ha desmantelado de facto el Occidente transatlántico. En su lugar, está creando una América imperial que refleja los sueños imperiales de Rusia, así como los que persigue cada vez más China. En este nuevo orden mundial, el poder bruto, y no el estado de derecho, es lo único que importa.

En la búsqueda de esta visión, Trump ha hecho que los dotes proféticos de George Orwell parezcan aún más impresionantes. En la clásica novela distópica de Orwell, 1984, el mundo está dividido de manera similar entre tres potencias continentales. Bajo Trump, los valores tradicionales de la democracia estadounidense se han convertido en obstáculos a eliminar, mientras que los regímenes autoritarios extranjeros se han vuelto modelos a emular.

Europa debería apoyar a Japón en el tema de Taiwán

Quizás Trump espera que, al traicionar a Ucrania —y, por extensión, a Europa— y ponerse del lado de Putin, pueda atraer a Rusia a su bando en la lucha contra China. Pero Putin no va a colaborar. Sabe que sin China a su lado, Rusia es demasiado débil para mantener su precario estatus de gran potencia. Además, tanto China como Rusia buscan un reordenamiento de la jerarquía global a expensas de Estados Unidos. Trump fracasará; la única pregunta es el costo de su fracaso.

Debería ser obvio que la destrucción del Occidente transatlántico debilitará a la propia América. Trump y sus seguidores de MAGA pueden decirse a sí mismos que EE. UU. es autosuficiente, pero se equivocan. EE. UU. necesita a Europa tanto como Europa necesita a EE. UU. La estrategia que persigue Trump equivale a un autosabotaje.

Traicionar a los aliados de larga data de EE. UU. no hará que Putin esté más inclinado hacia la paz. Al contrario, se sentirá aún más envalentonado. Embriagado por su victoria sobre Occidente en Ucrania, comenzará a planear su avance hacia el oeste. Un alto el fuego bajo sus términos no es más que una pausa táctica.

Ya está aumentando el riesgo de una guerra más amplia a lo largo de los principales ejes de Eurasia: en el Lejano Oriente entre China y Japón, por Taiwán, y en el flanco oriental de la OTAN. Europa debe prepararse para los tiempos difíciles que se avecinan. Esta peligrosa crisis geopolítica se ha visto agravada por su propio crecimiento débil y su incapacidad para seguir el ritmo tecnológico de China y Estados Unidos. Esa brecha debe cerrarse. La soberanía puede tener un precio alto, pero la libertad de Europa no tiene precio.

(*) Joschka Fischer, ministro de Asuntos Exteriores y vicecanciller de Alemania de 1998 a 2005, fue líder del Partido Verde alemán durante casi 20 años.