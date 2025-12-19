Los trabajadores de salud globales fortalecen la seguridad de EEUU

BOSTON – El pasado diciembre, mientras visitaba Nairobi para un taller de salud global, conocí a un grupo de trabajadores de salud comunitarios, los profesionales de primera línea que desempeñan un papel vital en la prestación de servicios de VIH, tuberculosis y salud materna en toda África. Hablaron de recorrer asentamientos informales para llegar a pacientes que faltaron a sus citas; de construir confianza conversación tras conversación; y de conocer los entresijos de su área de influencia, incluyendo qué niños son huérfanos, qué curanderos tradicionales colaboran en las derivaciones y qué pacientes tienen dificultades con el tratamiento.

Su experiencia se desarrolló en gran medida en programas financiados por el Plan de Emergencia del Presidente para el Alivio del SIDA (PEPFAR), que el presidente estadounidense George W. Bush lanzó en 2003. Al capacitar y apoyar a los trabajadores de salud comunitarios, el programa ha ayudado a fortalecer los sistemas de salud del continente. Pero estos trabajadores hacen más que brindar atención médica: también funcionan como un sistema de alerta temprana para la próxima pandemia, un papel crucial que beneficia directamente a los Estados Unidos.

Sin embargo, los responsables políticos de EE. UU. parecen haber pasado esto por alto, al menos a juzgar por la Estrategia de Salud Global "America First" que el Departamento de Estado publicó en septiembre. Esta establece el ambicioso objetivo de alcanzar las metas 95-95-95 (donde el 95% de las personas infectadas con VIH conozcan su estado, el 95% de ellas estén en tratamiento y el 95% de los tratados tengan el virus suprimido). La estrategia también aspira a reducir la mortalidad por tuberculosis y malaria en un 90% para 2030, y a detectar brotes epidémicos en siete días y movilizar una respuesta en 72 horas tras la detección.

Al mismo tiempo, para acabar con las "ineficiencias, el desperdicio y la dependencia" del sistema (un tema central en la actual administración de EE. UU., que ya ha eliminado miles de millones de dólares en ayuda exterior), la estrategia exige trasladar a 270,000 trabajadores sanitarios de primera línea de programas de ONG financiados por EE. UU. a las nóminas de los gobiernos receptores a partir de 2027. El problema es que los trabajadores financiados por PEPFAR suelen ganar significativamente más que sus homólogos gubernamentales. Cuando se enfrentan a recortes salariales profundos, es probable que los trabajadores huyan de la salud pública rural hacia empleos mejor remunerados en clínicas urbanas u otras ONG. Esto revela una tensión fundamental: la estrategia busca mantener una vigilancia robusta de enfermedades mientras desmantela de facto la fuerza laboral responsable de ella.

La sección sobre preparación para pandemias, correctamente identificada como un interés nacional central, es reveladora. Celebra los esfuerzos proactivos de EE. UU. para detener brotes de Ébola en Uganda y Marburg en Tanzania, festejando que "cero casos llegaron a las costas estadounidenses". Pero no se discute cómo funciona este sistema, particularmente su dependencia de los trabajadores de la salud que ahora están en riesgo.

La infraestructura de PEPFAR fue esencial para la contención rápida del brote de Ébola en Uganda en 2022-23. Del mismo modo, durante la pandemia de COVID-19, los sitios de laboratorio apoyados por PEPFAR realizaron pruebas, y los trabajadores comunitarios aplicaron sus estrategias de rastreo de contactos de VIH a la vigilancia del brote. Los 208,800 trabajadores de salud comunitarios que son los ojos y oídos del programa PEPFAR son los primeros en notar patrones de enfermedades inusuales; si se pierden, la capacidad de alerta temprana de Estados Unidos colapsa.

Responder a los brotes donde se originan es más barato y seguro que esperar hasta que lleguen a Estados Unidos. El COVID-19 le costó a la economía estadounidense billones de dólares y mató a más de un millón de personas. En vista de esto, el presupuesto anual de PEPFAR de unos 6,000 millones de dólares no es excesivo; más bien, es una inversión de alto rendimiento en seguridad nacional.

Un nuevo marco para la financiación de la seguridad global

El gobierno de EE. UU. ha prometido emplear personal dedicado en cada país para auditar datos de vigilancia. Pero sin trabajadores comunitarios para realizar el rastreo de contactos y mantener la confianza necesaria para la identificación rápida de casos, no habrá datos que procesar.

Ciertamente, la reforma es necesaria: menos del 40% de los fondos de PEPFAR se destinan a suministros de primera línea y trabajadores. Pero hay una diferencia entre una transición reflexiva y un desmantelamiento rápido. La continuidad del conocimiento institucional es crucial, y el Congreso debería exigir cronogramas realistas que coincidan con las realidades administrativas.

Lo más importante es que los políticos entiendan que 270,000 trabajadores de la salud son más que una partida presupuestaria; son la columna vertebral del sistema de vigilancia que protege las vidas de los estadounidenses. La confianza que construyen ahora con las poblaciones marginadas será esencial para la aceptación de vacunas durante el próximo brote. Financiar a las personas que ayudan a mantener seguros a los estadounidenses no debe verse como caridad, sino como un gasto que sirve al propio interés de Estados Unidos en mantenerse saludable.

(*) Junaid Nabi, médico y científico, es miembro senior del Instituto Aspen y miembro Millennium del Atlantic Council.