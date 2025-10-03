Cómo impacta la guerra comercial entre China y Estados Unidos al sector sojero: “Argentina se benefició”

El analista de mercados de AZ Group, Bruno Todone, analizó para Canal E los posibles efectos de un acuerdo entre Estados Unidos y China, el impacto en Argentina y la situación actual de la soja.

Bruno Todone repasó el contexto de la guerra comercial: “Correspondiente a la 24-25, campaña 24-25, tanto de Estados Unidos como de China, se alcanzó un nivel de 22 millones de toneladas. Estados Unidos envió 22 millones de toneladas de soja a China”.

China dejó de comprar soja a Estados Unidos: cuáles son los efectos

Asimismo, subrayó la caída de compras de China: “Solamente se vio menos volumen en la primera edición de la guerra comercial, con lo cual está todo conectado, China dejó de comprarle soja a los Estados Unidos. No solo se vio durante la 24-25, que finalizó durante el mes de septiembre, sino que las ventas anticipadas correspondientes a la 25-26, China no compró ni una sola tonelada de soja norteamericana”.

Todone explicó cómo se vio favorecido el país: “Argentina se benefició. Durante estas últimas semanas, no solo con la cuestión de retenciones cero, sino también con la cuestión de este pacto que todavía no logra cerrarse entre Estados Unidos y China, porque ha enviado un gran volumen de poroto de soja hacia China”.

Se estima un incremento en la exportación de soja hacia China

A su vez, precisó los números: “Hasta el mes de agosto el registro estaba en 5 millones de toneladas, que es lo que usualmente Argentina exporta en una campaña. Se espera que esas 5 se transformen en 6, 7 millones de toneladas, solamente con destino a China”.

El entrevistado también se refirió a los precios: “Si se lleva a cabo un acuerdo y si China comienza a demandar fuertemente sobre la soja norteamericana, vamos a ver una mejoría sustancial en los precios de Chicago, que es el mercado de referencia”.

En este sentido, recordó la importancia de China para Estados Unidos: “Normalmente Estados Unidos envía a China entre 25 y 30 millones de toneladas, que aproximadamente es la mitad, un poquito más de lo que normalmente exporta en toda su campaña. Y estos últimos años, principalmente este año, como comentaba, bajó a 22 millones de toneladas, con lo cual, la presencia del mercado chino en la soja norteamericana es realmente muy muy importante”.